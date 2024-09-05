В Самаре прошла конференция роботизаторов

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29 и 30 августа в Самаре проходила конференция «ВолгаРобот». Главной темой встречи стала роботизация и автоматизация отечественных производств. На берег Волги из разных уголков России съехались представители компаний, которые занимаются разработкой роботизированных технологических решений и производством оборудования для автоматизации процессов. Участники обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются отечественные предприятия на пути к повышению производительности и внедрению нового умного оборудования, а также искали пути для их наиболее эффективного решения.

Одним из ключевых выступлений конференции стал доклад врио заместителя министра промышленности и торговли Самарской области Сергея Тишина. Он рассказал о мерах государственной поддержки как для промышленности в целом, так и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). «Важные направления работы нашего министерства — содействие развитию и поддержка промышленных предприятий Самарской области и МСП. Основными мерами поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства являются субсидии, займы и нацпроекты. Недавно мы вышли с предложением снизить планку для МСП, чтобы бизнес-сообщество имело полный доступ к возможностям, которые предлагает государство. Специально созданы региональный и федеральный Фонды развития промышленности, которые предоставляют целевые займы, есть Гарантийный фонд Самарской области. Также есть грантовая программа «доращивания» поставщиков российских корпораций. Практически любая потребность в финансовых ресурсах для предпринимателей сегодня охвачена государством. Сейчас такой период, когда есть доступ к беспрецедентному количеству мер поддержки», — рассказал Сергей Тишин. Он также порекомендовал слушателям зарегистрироваться на сайте государственной информационной системы промышленности (ГИСП), чтобы владеть полной актуальной информацией обо всех возможностях для развития своего бизнеса.

Директор управления ПСС и процессов Поволжского банка ПАО «Сбербанк» Сергей Котельников в своем выступлении осветил перспективы интеграции искусственного интеллекта в производственные процессы. Он объяснил, как различные наработки в сфере ИИ могут помочь компаниям из сферы промышленной робототехники в реализации собственных инжиниринговых проектов.

На конференции выступили с докладами представители 14 компаний. Они представили реализованные проекты и собственные разработки: софт, нестандартные технические решения и умное оборудование для автоматизации процессов.

Организатором конференции «ВолгаРобот» ежегодно выступает самарская компания Тесвел, которая предлагает комплексные решения в области автоматизации и роботизации. Ее директор Сергей Моршанский озвучил, что главные задачи встречи — укрепление профессионального сообщества и информирование отраслевых компаний о мерах государственной поддержки. «Ежегодная конференция «ВолгаРобот», которую мы организуем, традиционно собирает высококвалифицированных участников рынка роботизации и автоматизации промышленности. Это компании-производители и интеграторы промышленного оборудования из разных городов РФ. Также мы приглашаем и представителей нашего министерства промышленности и торговли. В очередной раз мы видим, насколько востребованы такие мероприятия, где можно обсудить изменения на рынке, в экономике, в политике, влияющие на нашу деятельность, а также совместно проработать и найти решения, рассказать о своем опыте или уникальном продукте, построить различные коллаборации с другими участниками», — прокомментировал Сергей Моршанский.

По словам участников, конференция «ВолгаРобот» — это отличная площадка для обсуждения самых современных решений в области автоматизации и роботизации производств. «Это уникальная конференция. Встреча несет в себе альтруистическую цель нетворкинга, все абсолютно лояльно относятся к обсуждению конкурентных устройств, их преимуществ и недостатков. Именно эта открытость и притягивает», — поделился впечатлениями один из участников конференции.