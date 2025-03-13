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В Самаре прошел семинар для риелторов

13 марта 2025 12:39
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В Самаре прошел семинар для риелторов

Самарский Росреестр принял участие в обучающем семинаре, организованном Поволжской Гильдией Риелторов.

Спикеры – заместитель начальника отдела правового обеспечения Константин Минин, заместитель начальника отдела регистрации ипотеки Валерия Корнилова и заместитель начальника отдела регистрации долевого участия в строительстве Ольга Цветкова, рассказали членам гильдии о вступивших в 2025 году в силу законодательных изменениях в сфере земли и недвижимости.

Наибольший интерес у аудитории вызвали изменения, которые с 1 марта 2025 года исключили оборот земельных участков без границ. Более подробно с этой темой можно ознакомиться по ссылке https://vk.com/rosreestr63?w=wall-210717495_1048

«Работа риелтора должна постоянно совершенствоваться и коллегам необходимо поддерживать высокий уровень профессионализма, – говорит президент Поволжской Гильдии Риэлторов Гузалия Рахматова. – Приглашая на обучающие семинары профильных специалистов как Росреестр, мы, благодаря этому, находимся в центре актуальных изменений и новелл, выходим на новый, более плодотворный и высокопрофессиональный уровень».

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