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В Самаре прошел сбор Совета ветеранов ГО и противопожарной службы Самарской области

16 июня 2022 21:33
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Подвели итоги и обменялись опытом.

Сегодня в самарском центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям под руководством Председателя Совета ветеранов ГУ МЧС СО состоялся сбор с членами Президиума Совета ветеранов гражданской обороны и противопожарной службы Самарской области. В мероприятии приняли участие председатели Советов ветеранов отрядов федеральной противопожарной службы, а также руководители ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» и Самарского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

В ходе сбора участники смогли обменяться опытом работы по выполнению плана основных мероприятий на 2022 год и обсудить вопросы, касающиеся совместной работы с другими общественными организациями.

О мероприятиях, проводимых ветеранскими организациями в подразделениях, рассказали председатели Советов ветеранов федеральных пожарно-спасательных отрядов Самарской области и руководители учреждений.

Председатель Совета ветеранов Главного управления Николай Солдатов высоко оценил проделанную ветеранскими организациями работу по взаимодействию с общественными организациями на местах и поблагодарил своих коллег:

«Благодарю вас за проделанную плодотворную работу. Каждый из вас на своем месте вносит огромный вклад в наше общее дело по развитию ветеранского движения в регионе. В дальнейшем, совместно с другими общественными организациями, мы планируем продолжить работу по социальной поддержке ветеранов, одиноких вдов и членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга».

В ходе мероприятия руководитель ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» Вячеслав Исаев провел экскурсию по учреждению для участников сбора, по завершении которой представители ветеранских организаций посетили Военно-исторический музей Краснознаменного центрального военного округа, где смогли ознакомиться с его уникальными экспонатами, посвященными событиям Гражданской и Великой Отечественной войны.

Ветеранское движение играет особую роль в деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области. Работа Совета ветеранов направлена, в первую очередь, на патриотическое воспитание молодого поколения и поддержание боевого духа у личного состава пожарно-спасательных подразделений на территории региона. В последнее время Общественная организация ветеранов гражданской обороны и противопожарной службы Самарской области вышла на уровень передовых ветеранских организаций МЧС России по Приволжскому федеральному округу.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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