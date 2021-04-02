В Самаре прошел окружной этап Национального конкурса профмастерства «Строймастер»

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31 марта впервые в Самаре прошел этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» по ПФО в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций». В нем приняли участие мастера, победившие на региональном этапе и представляющие строительные компании Самары, Тольятти, Казани, Уфы, Пензы, Саратова, Оренбурга и Ульяновска. Площадку для проведения мероприятия предоставил Поволжский строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева.

Организатором конкурса выступило Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) под эгидой Министерства строительства России. По словам координатора Ассоциации НОСТРОЙ по ПФО, председателя правления ГК «Финстрой» Любови Аристовой, главная цель конкурса - популяризация рабочих специальностей и инженерных профессий, привлечение в строительную отрасль молодых специалистов, консолидация профессионального сообщества, органов власти и образовательных учреждений.

Конкурс профессионального мастерства «Строймастер» проводится уже более 10 лет, а с 2015 года получил федеральный статус.

В рамках окружного этапа конкурса на полигоне Поволжского строительно-энергетического колледжа 8 участников проявляли свое мастерство путем выполнения задания - построить макет каркасной перегородки из гипсокартона, согласно выбранной технологии и заданного технического задания в течение шести часов.

В итоге победителем окружного этапа конкурса в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» стал член АСРО «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Рустем Хусаинов. По его признанию, он не ожидал, что выиграет в этом конкурсе и считает, что в этом ему помог большой опыт работы в строительной отрасли. «Я 16 лет занимаюсь ремонтными и отделочными работами, считаю себя универсалом. К выполнению задания подошел ответственно и с максимальной концентрацией. Привык работать на совесть, чтобы всегда выполнять высокие требования заказчиков в своей повседневной деятельности».

Победитель в конце апреля поедет на финальный этап конкурса, где будет защищать честь Приволжского федерального округа на всероссийском уровне. Мероприятие пройдет в рамках Международного строительного чемпионата в Сочи.

Призеры окружного этапа конкурса профмастерства «Строймастер» по ПФО

1 место - Рустем Хусаинов, г. Уфа, респ. Башкортостан

2 место - Денис Богословский, г. Зеленодольск, респ. Татарстан

3 место - Геннадий Дудин, г. Самара