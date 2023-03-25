В Самаре прошел Областной форум представителей «серебряного» добровольчества

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В Самаре с 22 по 24 марта 2023 г. прошел Областной форум представителей «серебряного» добровольчества.

В рамках Форума координаторы отрядов, а также авторы социальных проектов и добровольческих инициатив из 26 муниципальных образований региона обменялись опытом и проработали стратегические вопросы развития движения.

Одна из ключевых тем программы - практика изготовления текстильных изделий для участников специальной военной операции. Волонтеры старшего поколения Самарской области уже изготовили более 9,5 тысяч текстильных изделий (балаклавы, баффы, носки, маскировочные халаты, термобелье, подшлемники и др.), которые были переданы военнослужащим, участвующим в СВО.

На образовательной сессии с тренером Екатериной Асташиной участники обсудили актуальные добровольческие практики «серебряных» волонтеров в муниципальных образованиях. Поговорили о привлечении ресурсов, необходимых для качественной реализации событий, управлении командой, а также разработали новые форматы межмуниципальных акций и проектов.

На спортивно-оздоровительной сессии участники познакомились с областным проектом «Жизнь в движении» и попробовали свои силы в соревнованиях по настольным спортивным играм «джакколо», «шаффлборд», «корнхол», «бочче» и «новус».

В финальный день Форума были озвучены результаты Областного конкурса мини-грантов «Добро Серебро», организованного СРМОО «Центр социальных проектов» при поддержке ООО «Газпром Трангаз Самара». Елена Лучинина, координатор благотворительных проектов ООО «Газпром Трангаз Самара», рассказала о благотворительных программах поддержки социальных инициатив старшего поколения.

Завершился Форум подведением итогов совместной работы и вручением сертификатов участникам.

«Такие встречи позволяют нам быть в курсе того, чем сейчас занимаются «серебряные» волонтеры во всех уголках региона. Полезно было узнать информацию о социальном проектировании. Учится всегда важно, чтобы развивать и масштабировать общественно-полезные идеи, привлекать ресурсы для их реализации. Полученную информацию обязательно буду использовать в работе», - поделилась впечатлениями о программе координатор «серебряного» добровольчества отряда «Дорогою добра» Сызранского района Зинаида Краснеева.

Форум организован СРМОО «Центр социальных проектов» в ходе проекта «Ресурсный центр «серебряного» добровольчества Самарской области», реализуемого в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Департамента по делам молодежи Министерства образования и науки Самарской области и Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области.

Фото: «Центр социальных проектов»