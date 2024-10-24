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В Самаре прошел Форум креативных индустрий

24 октября 2024 13:07
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В Самаре прошел Форум креативных индустрий

22-24 октября в Самаре прошел традиционный Поволжский форум креативных индустрий «ЭКО-Диво». Мероприятие проводится в областной столице уже в восьмой раз, и объединило на площадке регионального центра «Мой бизнес» предпринимателей, самозанятых, представителей культурных институций, а также студентов профильных вузов Самарской области.

Партнерами форума выступили министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, министерство культуры Самарской области, министерство промышленности и торговли Самарской области.  

Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что активность креативной экономики в регионе растет, и ее вклад в развитие Самарской области становится все больше. Вместе с тем областное правительство разрабатывает новые меры поддержки для бизнеса творческих направлений.

Так, в этом году в регионе впервые проходит конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий. Он реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». Победители получат до 500 тысяч рублей на развитие своих проектов. 

«Креативные индустрии - это рынок, который динамично развивается и имеет огромный потенциал. Нам важно поддержать талантливых людей с их творческими бизнес-проектами, направленными на повышение качества жизни населения. И мы продолжим формировать специальные меры поддержки для представителей креативного сектора», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участники Поволжского форума «ЭКО-Диво» получили возможность посетить открытые встречи и мастер-классы, лекции и круглые столы, выставки и модное дефиле.

«Я провожу мастер-класс по апсайклингу. Показываю, как из тканей, которые уже не пригодны к носке, сделать красивые вещи - сегодня мы делаем заплатки. Любой желающий может с помощью машинки вышить удивительной красоты рисунок или узор. Я сама очень люблю такие вещи, ведь у меня трое детей, которым приходится постоянно ремонтировать одежду. А в будущем надеюсь и получать доход от такой деятельности», - рассказывает самозанятая Ирина Гетинкау.

«Это первая выставка, в которой я принимаю участие. Я представила платья из нетрадиционного сырья – из строительных материалов, бумаги. А также куклы, при создании которых также использовала эко-материалы, - рассказывает участница форума, студентка Светлана Крестьянинова. - Такие проекты - часть нашей образовательной программы. После завершения обучения хочу создать свой дизайнерский бренд, опять же используя экологическую направленность в работе».

Восьмой Поволжский форум посвятили темам развития креативного сектора экономики, защиты прав интеллектуальной собственности, ремесленных компетенций и производств, развития и возможностей интеллектуального капитала. 

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

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