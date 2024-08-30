В Самаре прошел финал областного конкурса профмастерства среди водителей автобусов

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Сегодня у стадиона «Солидарность Самара Арена» состоялся традиционный областной конкурс профессионального мастерства водителей автобусов – в этом году конкурсанты соревновались в 21-й раз. За право лидерства в профессии боролись несколько десятков участников – это водители из Самары, Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевска, Отрадного, Кинеля и Жигулевска.

«В этом конкурсе активно участвуют водители из муниципальных образований региона. На конкурсных площадках специалисты показывают профессионализм и понимание нюансов своего дела, демонстрируют ответственный подход к выполнению такой важной задачи, как комфортная и безопасная перевозка пассажиров. Мы обновляем и закупаем транспорт, и такие соревнования очень помогают привлечь новые кадры», – прокомментировал Сергей Калинин, врио заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Стоит отметить, что к соревнованиям водители готовятся заранее и совершенствуют свои навыки не только в рамках рабочих обязанностей.

Первый этап конкурса, теоретический, был организован для участников накануне: жюри проверяло уровень знаний Правил дорожного движения. А сегодня – практическая часть: водителям представилась возможность продемонстрировать свои навыки вождения. Так, в течение 10 минут автобус должен был преодолеть путь по девяти фигурам и остановиться так, чтобы колеса оказались четко на обозначенной линии. Оценивался уровень мастерства в таких дисциплинах, как скоростное маневрирование, параллельная парковка, парковка задним ходом, проезд в ограниченном пространстве и разворот. При этом, по мнению конкурсантов, важно ощущать габариты автобусов разных марок, чувствовать машину и оперативно принимать решения, исходя из дорожной ситуации.

«Культура вождения, безусловно, имеет принципиальное значение. Но в профессии не менее ценна и культура обслуживания пассажиров», –считает Алексей Борюшкин, главный судья конкурса профессионального мастерства.

«Конкурсы профмастерства позволяют в соревновательной форме выявить самых достойных представителей профессии. Состязания специалистов способствуют дальнейшему повышению не только профессионального уровня водителей Самары и всей области, квалификации водительского состава, но и престижа профессии и отрасли в целом. Также здесь мы показываем весь спектр транспорта, который используется в регионе и его столице, – отметил руководитель Департамента транспорта Самары Сергей Маркин. – Помимо того, что участники, продемонстрировавшие максимальные результаты получают медали, кубки и другие поощрения от организаторов и спонсоров мероприятия, лучшие из лучших будут делегированы на Всероссийский конкурс».

«Приятно увидеть на конкурсе знакомые лица, пообщаться с коллегами из других городов. Конкурс уже стал для меня праздником труда. Участвую второй раз, чему очень рада. Здесь я оказалась благодаря огромному желанию, большому опыту и доверию руководства транспортного предприятия. В первый раз сильно волновалась, из-за чего допустила несколько ошибок. Но сегодня я полна уверенности и стремления завоевать призовое место», – поделилась участница соревнований Вероника Абаленская.

По итогам конкурса Вероника Абаленская из Самары получила III место в личном зачете. Команда ООО «Самара Авто Газ» также завоевала III место. А конкурсанты из Тольятти стали победителями в командном и индивидуальном зачетах.

Фото: администрация Самары