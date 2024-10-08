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10 и 11 октября в Самаре пройдёт презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Региональный тур «Твой Ход» — 2024 стартует в интерактивном формате и с индивидуальной программой для каждого вуза, в том числе и для учебных заведений из новых регионов. В вузах пройдут презентации по участию в активностях студенческого сообщества и конкурсных треках «Делаю» и «ПервопроХодец», тематические мастер-классы по достижению целей, выявлению лидерских навыков и работе в команде. Также в рамках Регионального тура «Твой Ход» — 2024 студенты страны узнают об исследованиях Экспертного центра «Твой Ход» и клубе победителей «ВосХод».

Нововведением Регионального тура в части вузов стала специальная презентация-знакомство преподавателей с программой «Голос Поколения. Преподаватели», которая направлена на формирование профессорско-преподавательского состава социально-гуманитарных дисциплин вузов России.

Первая волна Регионального тура проекта «Твой Ход» — 2024 состоялась с 25 января по 30 марта. Текущая вторая волна пройдёт со 2 сентября по 1 ноября для 50 000 студентов из 75 вузов в 29 регионах страны. Всего мероприятие объединит 100 000 студентов России.