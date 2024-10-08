Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские педагоги подвели итоги Форума классных руководителей
Самарские педагоги подвели итоги Форума классных руководителей
Гонщики из Самарской области добились значимых успехов
Гонщики из Самарской области добились значимых успехов
Возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников администрации Тольятти из-за нападения бездомных собак на подростков
Возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников администрации Тольятти из-за нападения бездомных собак на подростков
спрос на работников в ресторанной сфере за год вырос на 34%
Спрос на работников в ресторанной сфере за год вырос на 34%
Новокуйбышевец избил соседа битой и забрал телевизор
Новокуйбышевец избил соседа битой и забрал телевизор
Судебные приставы обязали организацию отремонтировать кровлю многоквартирного дома в Похвистнево
Судебные приставы обязали организацию отремонтировать кровлю многоквартирного дома в Похвистнево
в Самаре пройдёт презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»
В Самаре пройдёт презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»
На территории ОЭЗ Тольятти в ДТП погиб водитель
На территории ОЭЗ Тольятти в ДТП погиб водитель
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.06
1.19
EUR 105.31
0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Первая встреча серии ридинг-групп «Читать кино» в Самаре состоится 10 октября
Отрадный сегодня стал центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы в Самарской области
Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдёт презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»

8 октября 2024 12:30
76
в Самаре пройдёт презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»

10 и 11 октября в Самаре пройдёт презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Региональный тур «Твой Ход» — 2024 стартует в интерактивном формате и с индивидуальной программой для каждого вуза, в том числе и для учебных заведений из новых регионов. В вузах пройдут презентации по участию в активностях студенческого сообщества и конкурсных треках «Делаю» и «ПервопроХодец», тематические мастер-классы по достижению целей, выявлению лидерских навыков и работе в команде. Также в рамках Регионального тура «Твой Ход» — 2024 студенты страны узнают об исследованиях Экспертного центра «Твой Ход» и клубе победителей «ВосХод».

Нововведением Регионального тура в части вузов стала специальная презентация-знакомство преподавателей с программой «Голос Поколения. Преподаватели», которая направлена на формирование профессорско-преподавательского состава социально-гуманитарных дисциплин вузов России.

Первая волна Регионального тура проекта «Твой Ход» — 2024 состоялась с 25 января по 30 марта. Текущая вторая волна пройдёт со 2 сентября по 1 ноября для 50 000 студентов из 75 вузов в 29 регионах страны. Всего мероприятие объединит 100 000 студентов России.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
8 октября 2024  10:05
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
199
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
7 октября 2024  14:03
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
494
Болельщики «Крыльев Советов» требуют оставить Игоря Осинькина на посту
7 октября 2024  13:18
Болельщики «Крыльев Советов» требуют оставить Игоря Осинькина на посту
396
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
6 октября 2024  14:22
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
621
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
5 октября 2024  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
819
Весь список