В Самаре пройдёт паблик-ток «Поддержка уличного искусства в регионах»

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8 сентября, в среду, в 19:00 пройдёт паблик-ток «Поддержка уличного искусства в регионах».

Место встречи: летник творческого кластера «Дом77» (Ленинградская, 77).

Вопросы для обсуждения:

- Как строится процесс взаимодействия с авторами в России в целом и губернии в частности?

- Зарубежные практики: авторы из Испании, Аргентины и других стран поделятся своим опытом.

- Как художнику сохранить свой стиль в условиях коммерческих проектов?

- Возможно ли сотрудничество бизнеса и представителей уличного искусства? Перспективы и опыт.

Модератор: Жанна Скокова, журналист и исследователь уличного искусства.

Участники — стрит-арт художники:

- Луис Густаво Мартинс (L7Matrix, Бразилия)

- Андрес Иглесиас (Cobre, Аргентина)

- Вячеслав Гунин (SAV45, Испания)

- Покрас Лампас (Санкт-Петербург)

- Misha Most (Москва)

- Павел Orez (Благовещенск)

- Алексей Кислов (Севастополь)

- Роман Мураткин (Россия)

- Мария Хардикова (Россия)

Паблик-ток организован в рамках фестиваля уличного искусства Samara Ground 2021, который проходит в Самарской области уже во второй раз. Это международный арт-проект, объединяющий профессионалов российского и мирового стрит-арта, а также местное творческое сообщество. В этом году фестиваль преобразит улицы Самары и Тольятти. В городах появятся новые муралы и скульптуры.