В Самаре пройдёт паблик-ток «Поддержка уличного искусства в регионах»

8 сентября, в среду, в 19:00 пройдёт паблик-ток «Поддержка уличного искусства в регионах».
Место встречи: летник творческого кластера «Дом77» (Ленинградская, 77).
Вопросы для обсуждения:
- Как строится процесс взаимодействия с авторами в России в целом и губернии в частности?
- Зарубежные практики: авторы из Испании, Аргентины и других стран поделятся своим опытом.
- Как художнику сохранить свой стиль в условиях коммерческих проектов?
- Возможно ли сотрудничество бизнеса и представителей уличного искусства? Перспективы и опыт.
Модератор: Жанна Скокова, журналист и исследователь уличного искусства.
Участники — стрит-арт художники:
- Луис Густаво Мартинс (L7Matrix, Бразилия)
- Андрес Иглесиас (Cobre, Аргентина)
- Вячеслав Гунин (SAV45, Испания)
- Покрас Лампас (Санкт-Петербург)
- Misha Most (Москва)
- Павел Orez (Благовещенск)
- Алексей Кислов (Севастополь)
- Роман Мураткин (Россия)
- Мария Хардикова (Россия)
Паблик-ток организован в рамках фестиваля уличного искусства Samara Ground 2021, который проходит в Самарской области уже во второй раз. Это международный арт-проект, объединяющий профессионалов российского и мирового стрит-арта, а также местное творческое сообщество. В этом году фестиваль преобразит улицы Самары и Тольятти. В городах появятся новые муралы и скульптуры.