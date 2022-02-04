В Самаре пройдет XXVI открытый международный фестиваль «Компьютерная страна»

117

Цели мероприятия - развитие личности школьника, выявление и поощрение познавательной одаренности, реализация творческого потенциала учащихся на основе новых информационных технологий, расширение интерактивного информационно-коммуникационного образовательного пространства, сетевое распространение опыта педагогических инноваций в сфере ИКТ, саморазвитие и самореализация субъектов образовательного процесса информационного общества.

К участию в фестивале приглашаются педагоги и обучающиеся 4-11 классов образовательных учреждений России и ближнего зарубежья, а также их педагоги.



Фестиваль проводится заочно-дистанционно с 7 по 28 февраля. Заявка на участие подается на официальном сайте.



Во время фестиваля пройдут дистанционная игра-квест «Компьютерный марафон», а также открытые чемпионаты фестиваля по клубам, круглый стол клуба преподавателей (в онлайн-формате).

Фото: администрация Самары