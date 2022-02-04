В Самаре пройдет XXVI открытый международный фестиваль «Компьютерная страна»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Будут полностью обновлены котлоагрегат, паровая турбина, генератор, трансформатор и вспомогательное оборудование.
Т Плюс начала подготовку к модернизации Самарской ТЭЦ по ДПМ-2
Робопсам поручили различные задачи, связанные с патрулированием границы с Мексикой.
Военные США отправили робособак патрулировать границы страны с Мексикой
По всем обращениям, в том числе анонимным, будут организованы прокурорские проверки.
В регионе работает горячая линия по фактам насилия между учащимися образовательных учреждений
В трамвайно-троллейбусном управлении Самары заверили, что пострадавших среди пассажиров нет.
Трамвай сошёл с рельсов в Самаре из-за обрушившегося на него с крыши снега
Прием проведут Уполномоченный по защите прав предпринимателей СО Эдуард Харченко и Самарский межрайонный природоохранный прокурор Максим Головин.
В Самаре состоится прием по проблемным вопросам ведения предпринимательской деятельности
Теперь жители города могут оформить онлайн-заказ на лекарства, товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехнику – в ассортименте более 12 000 товаров.
СБЕР ЕАПТЕКА теперь работает в Тольятти
Заметным событием стало проведение конкурсов наглядной агитации и тематических викторин на тему «твоя жизнь в твоих руках».
В УФСИН СО проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы против рака
Он приурочен к 150-летнему юбилею Константина Головкина.
Наградили победителей конкурса изобразительного искусства «Самарский модерн»
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.05
-0.6
EUR 87.12
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет XXVI открытый международный фестиваль «Компьютерная страна»

4 февраля 2022 16:02
117
К участию в фестивале приглашаются педагоги и обучающиеся 4-11 классов образовательных учреждений России и ближнего зарубежья, а также их педагоги. 

Цели мероприятия - развитие личности школьника, выявление и поощрение познавательной одаренности, реализация творческого потенциала учащихся на основе новых информационных технологий, расширение интерактивного информационно-коммуникационного образовательного пространства, сетевое распространение опыта педагогических инноваций в сфере ИКТ, саморазвитие и самореализация субъектов образовательного процесса информационного общества. 

К участию в фестивале приглашаются педагоги и обучающиеся 4-11 классов образовательных учреждений России и ближнего зарубежья, а также их педагоги. 
 
Фестиваль проводится заочно-дистанционно с 7 по 28 февраля. Заявка на участие подается на официальном сайте.
 
Во время фестиваля пройдут дистанционная игра-квест «Компьютерный марафон», а также открытые чемпионаты фестиваля по клубам, круглый стол клуба преподавателей (в онлайн-формате).

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Предприниматели региона при поддержке Гарантийного фонда смогли привлечь рекордные 2,9 млрд рублей
4 февраля 2022  13:51
Предприниматели региона при поддержке Гарантийного фонда смогли привлечь рекордные 2,9 млрд рублей
171
Ряд офисов «ЭнергосбыТ Плюс» приостановил прием клиентов
4 февраля 2022  12:31
Ряд офисов «ЭнергосбыТ Плюс» приостановил прием клиентов
204
В Самарской области продолжается работа по ликвидации последствий снегопада
4 февраля 2022  11:45
В Самарской области продолжается работа по ликвидации последствий снегопада
223
По информации главы Приволжского УГМС Айдара Мингазова, сильный снегопад продлится до 24.00 3 февраля.
3 февраля 2022  20:46
Всем миром: в работу по ликвидации последствий снегопада включится техника предприятий, организаций и МЧС 
500
«Уверен, с такими как вы, у нас все получится».
3 февраля 2022  16:08
Дмитрий Азаров встретился с лидерами бизнес – сообщества Самарской области
581
Весь список