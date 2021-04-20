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С 6 по 9 мая в Самаре пройдет выставка военной техники и вооружения, приуроченная к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Экспозиция будет размещена на улице Чапаевской, в границах улиц Красноармейской и Вилоновской. Всего будет выставлено 14 единиц техники.

В связи с проведением выставки, а также для обеспечения безопасности граждан, проезд автомобильного транспорта по данному участку ул.Чапаевской будет ограничен.

Посещение выставки возможно только при соблюдении масочного режима!

Ввиду сложной эпидемиологической ситуации возможна корректировка формата проведения мероприятия. Информация обо всех изменениях будет сообщена дополнительно по мере поступления.

Будьте внимательны к себе и своим близким: соблюдайте масочный режим и не пренебрегайте социальной дистанцией! Проведение массовых мероприятий в эти праздничные дни возможно в случае, если позволит эпидемиологическая обстановка, а также при строгом соблюдении санитарных требований, утверждённых Роспотребнадзором!