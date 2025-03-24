Я нашел ошибку
Главные новости:
По вопросам расселения.
В Самаре состоялись переговоры жителей домов по улице Мориса Тореза с представителями застройщика ООО «СЗ «Интеграция»
Автономные пожарные извещатели фиксируют возникновение дыма и продуктов горения в начальной стадии
В Самаре ведется установка пожарных извещателей в квартирах
40 лучших команд страны – 20 команд юношей и 20 команд девушек поспорят за звание чемпионов ШБЛ.
В Самаре пройдет суперфинал школьной баскетбольной лиги
Тифлокомментарий – лаконичное описание предмета или действия для незрячего человека.
САТОБ:  оперу П.Чайковского «Евгений Онегин», смогли «увидеть» и слабовидящие зрители
Глава района представит программу развития Советского района на 2025 год.
25 марта глава Советского района Самары Вадим Бородин проведет прямой эфир с жителями
Гости увидели музыкальное представление «Радуга в доме» по мотивам поморских сказок русского Севера.
В Самарской филармонии состоялся концерт, гостями которого стали члены семей участников СВО и сами герои СВО
Завершить работы планируют в мае, после чего Коза вернется на вершину грота и будет радовать посетителей парка.
Скульптуру Козы в Струковском саду Самары капитально отремонтируют
Она получила не менее 1 миллиона 200 тысяч рублей от граждан за изготовление медицинских документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии заболеваний.
В Тольятти экс-руководитель Бюро медико-социальной экспертизы обвиняется в получении взяток
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.64
0.24
EUR 91.43
-1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лекция психолога Елены Баишевой пройдет в Самаре в Музее Рязанова
СОУНБ приглашает на музыкально-просветительскую програму «Весенняя сюита»
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет суперфинал школьной баскетбольной лиги

24 марта 2025 19:35
134
40 лучших команд страны – 20 команд юношей и 20 команд девушек поспорят за звание чемпионов ШБЛ.

Самарская область в третий раз примет всероссийский финал чемпионата Школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) «КЭС-баскет». Суперфинал XVIII сезона пройдет в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого.

Отборочные этапы состоятся с 19 по 25 апреля, а 26 апреля станут известны победители. 40 лучших команд страны – 20 команд юношей и 20 команд девушек поспорят за звание чемпионов ШБЛ.

В этом году участников и зрителей Суперфинала ждут мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, напряжённые матчи, захватывающая борьба и незабываемая атмосфера праздника.

Вход свободный. 0+.

 

Фото:   администрация Самары
 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По вопросам расселения.
24 марта 2025, 20:35
В Самаре состоялись переговоры жителей домов по улице Мориса Тореза с представителями застройщика ООО «СЗ «Интеграция»
По вопросам расселения. Общество
147
Автономные пожарные извещатели фиксируют возникновение дыма и продуктов горения в начальной стадии
24 марта 2025, 20:02
В Самаре ведется установка пожарных извещателей в квартирах
Автономные пожарные извещатели фиксируют возникновение дыма и продуктов горения в начальной стадии. Общество
99
Глава района представит программу развития Советского района на 2025 год.
24 марта 2025, 18:39
25 марта глава Советского района Самары Вадим Бородин проведет прямой эфир с жителями
Глава района представит программу развития Советского района на 2025 год. Общество
141
В центре внимания
В Самарской области стартуют бесплатные патриотические экскурсии для детей «Дороги Победы»
24 марта 2025  10:29
В Самарской области стартуют бесплатные патриотические экскурсии для детей «Дороги Победы»
245
Где в Самаре отключат воду на неделю с 25 марта
24 марта 2025  10:19
Где в Самаре отключат воду на неделю с 25 марта
325
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
22 марта 2025  10:12
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
863
Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации.
21 марта 2025  19:30
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по БАС в Тольятти
969
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025  11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
730
Весь список