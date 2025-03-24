В Самаре пройдет суперфинал школьной баскетбольной лиги

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Самарская область в третий раз примет всероссийский финал чемпионата Школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) «КЭС-баскет». Суперфинал XVIII сезона пройдет в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого.

Отборочные этапы состоятся с 19 по 25 апреля, а 26 апреля станут известны победители. 40 лучших команд страны – 20 команд юношей и 20 команд девушек поспорят за звание чемпионов ШБЛ.

В этом году участников и зрителей Суперфинала ждут мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, напряжённые матчи, захватывающая борьба и незабываемая атмосфера праздника.

Вход свободный. 0+.

Фото: администрация Самары

