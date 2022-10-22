В Самаре пройдет Региональный форум волонтеров культуры «Регион 63: территория культурного добровольчества»

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27 октября Самарская областная библиотека для молодежи проведет второй Региональный форум волонтеров культуры «Регион 63: территория культурного добровольчества».

Форум проводится совместно с Региональной ресурсной площадкой «Волонтеры культуры. Регион 63» и призван поддержать развитие волонтерского движения в сфере культуры в регионе. Он станет итоговым событием проекта «Мастерская культурного добровольчества» в 2022 году.

Проект «Мастерская культурного добровольчества» направлен на развитие общественного движения «Волонтеры культуры» в Самарской области, которое развивается благодаря поддержке национального проекта «Культура».

В 2021 году проект выиграл Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

В рамках работы форума будут определены основные направления поддержки и развития движения волонтеров культуры в Самарской области. Участники познакомятся с лучшими современными молодежными практиками и перспективами развития добровольчества, получат навыки по организации волонтерской работы для учреждений культуры.

В работе форума примут участие более 100 человек, в том числе региональный координатор Всероссийского общественного движения волонтеров в сфере культуры «Волонтеры культуры», представители Молодежного Правительства Самарской области, федеральные и региональные эксперты в сфере добровольчества, руководители учреждений культуры Самарской области, муниципальные координаторы и волонтеры культуры Самарской области, сообщает пресс-служба минкультуры СО.

Фото: пресс-служба минкультуры СО