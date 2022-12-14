В Самаре пройдет предновогодняя своп-вечеринка «Зимняя сказка»

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Своп-вечеринка посвящена подготовке к Новому году – организаторы предлагают погрузиться в зимнюю сказку и создать себе нарядные образы. Более того, своп-вечеринка – это инновация в решении экологических проблем.

Участникам предлагается принести свою праздничную нарядную одежду, обувь, аксессуары, костюмы, маски – всё, что может потребоваться для создания новогоднего образа, а также ёлочные игрушки, гирлянды и прочие украшения для дома, которыми больше не пользуются. Обменяться ими можно с другими посетителями мероприятия. Каждый участник сможет забрать и принести не более 6 вещей. Своп осуществляется на безвозмездной основе, поэтому участник, пришедший без вещей, может также принять участие.

Во время своп-вечеринки участников ждут мастер-классы, среди которых возможность смастерить зимние украшения из кружева от эко-активистки Ольги Пацевой, узнать, как приступить к реализации идей можно на «Ёлке желаний» от психолога Юлии Косалаповой, переделать свои вещи можно на кастомайзинге от Надежды Сайпулаевой. Программа мастер-классов представлена в Приложении.

СВОП организован в рамках проекта «Добрая семья» при поддержке Фонда президентских грантов.

Организатором выступает Региональная общественная организация поддержки семьи Самарской области «Родные люди» при поддержки Самарского Дома молодежи.

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