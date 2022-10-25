В Самаре пройдет патриотический форум «История для будущего. Информационный фронт»

158

Основная тема Парада Памяти 2022 года - «Дорогой победы». 7 ноября 1941 года с площади Куйбышева эшелоны уходили на фронт, командовал парадом генерал-лейтенант Максим Пуркаев, первый командующий 3 Ударной армии. Бойцы именно этой армии водрузили в 1945 Знамя Победы над Рейхстагом. Эта дорога победы начиналась в Куйбышеве.

В рамках «Парада Памяти. Дорогой Победы» 8 ноября на площадке Самарского театра оперы и балета пройдет историко-просветительский окружной патриотический форум «История для будущего. Информационный фронт».

В годы Великой Отечественной войны Куйбышев, запасная столица СССР, стал не только политической, дипломатической, промышленной, культурной столицей, но и главным информационным центром страны.

На форуме будут открытые лекции, секции, пленарные заседания, круглые столы. Все площадки, в первую очередь, направлены на то, чтобы сформировать понимание, как действовать в тех или иных предлагаемых обстоятельствах, как побеждать на этом информационном поле битвы. К участию приглашены политики, обозреватели, историки, военные корреспонденты. Это Владимир Мединский, Юрий Подоляка, Дмитрий Пучков, Егор Яковлев, Михаил Онуфриенко.