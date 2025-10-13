Я нашел ошибку
Главные новости:
Это целый цикл встреч и занятий, призванных помочь читателям познакомиться с миром профессий.
«От увлеченности к профессии»: в Самарской областной детской библиотеке пройдет Неделя профориентации
Музыкальный проект военно-патриотических программ «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»
В регионе пройдут концертные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи
Центральный образ – женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой – олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских тружеников.
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
За сутки в Волжском районе общая площадь горения травы составила 89 000 квадратных метров
За сутки в Волжском районе общая площадь горения травы составила 89 000 квадратных метров
С 10 по 12 октября в Самарской области произошло 7 лесных пожаров
С 10 по 12 октября в Самарской области произошло 7 лесных пожаров
В выходные в Самарской области пьяными за рулем задержаны 57 водителей
В выходные в Самарской области пьяными за рулем задержаны 57 водителей
В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса «Моя профессия – ИТ»
В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса «Моя профессия – ИТ»
Стало известно, кто возглавит Новокуйбышевск до момента назначения постоянного мэра.
Стало известно, кто возглавит Новокуйбышевск до момента назначения постоянного мэра
В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса «Моя профессия – ИТ»

13 октября 2025
118
В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса «Моя профессия – ИТ»

Жителей Самарской области приглашаем к участию в очном региональном этапе Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», который пройдет 23-24 октября 2025 года на площадке Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики в Самаре (г. Самара, ул. Московское шоссе, 77).

Основной темой сезона объявлен – «Технологический суверенитет: технологии будущего – в наших руках». Именно сегодня стране как никогда необходимы практические решения, и конкурс станет уникальной площадкой, где участники смогут разработать проекты, направленные на развитие сервисов и создание отечественных аналогов на базе российских платформ.

«Всероссийский конкурс «Моя профессия – ИТ» – отличная возможность для молодых людей окунуться в сферу информационных технологий – сквозных технологий для достижения технологического суверенитета и лидерства нашей страны. Для нашего промышленного региона особенно важны информационные технологии, связанные с внедрением элементов искусственного интеллекта и современной робототехники. Ждём от участников конкурса оригинальных решений практикоориентированных задач в интересах промышленных предприятий», – отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Региональными кейсодателями выступят Министерство науки и высшего образования Самарской области и научно-производственная компания «Сетецентрические Платформы».

Конкурс проходит в формате хакатона, где каждый участник может попробовать себя в ИТ, собрать команду и решать реальные задачи от партнеров проекта.

Участие можно принять по двум трекам:

- «школьники» – учащиеся 6-11 классов (от 12 лет);

- «специалисты» – студенты СПО и ВУЗов (с 16 лет) и молодые специалисты, заинтересованные в ИТ-сфере: дизайнеры, разработчики, тестировщики, аналитики и не только.

Дата проведения: 23-24 октября 2025 года.

Адрес: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (г. Самара, ул. Московское шоссе, 77).

Регистрация участников на площадке: 9.00 часов.

