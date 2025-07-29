В Самаре пройдет мини-фестиваль для детей «Каникулы в Заварке»

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2 августа (суббота) в 11.00 пройдет мини-фестиваль для детей «Каникулы в Заварке» (6+). Мероприятие организовано сотрудниками Музея-галереи «Заварка» совместно с мастерской «Столярник» и гончарной школой «Колокол».

Мини-фестиваль – это небольшой праздник для детей, повод встретиться в дружелюбном кругу ровесников, вместе обсудить, как проходят летние каникулы и подготовка к началу учебного года. Юные гости не только хорошо проведут время и пообщаются со старшим научным сотрудником музея Ариной Гусаровой, но и познакомятся с основами работы с глиной и деревом. Дети смогут самостоятельно изготовить небольшую сувенирную тарелочку из глины и сделать игрушку из фанеры в виде лошадки.

Вход на мероприятие – 500 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cNRbmT

Сопровождающим взрослым приобретать билет не нужно.