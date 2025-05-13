В Самаре пройдет международный фестиваль креативных технологий «АртПром»

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С 21 по 23 мая 2025 года Фонд всестороннего развития детей и молодежи «От Винта!» совместно с правительством Самарской области при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации проведет в Самаре международный фестиваль креативных технологий «АртПром» под девизом «Искусство для промышленности, промышленность для искусства». 18+

Целями проведения фестиваля являются: коллаборация промышленного сектора и креативных индустрий в целях технологического развития страны; популяризация достижений науки, промышленности и технологий через искусство, дизайн, анимацию, видео и иные медиаактивности в научно-технической сфере с участием креативных команд промышленного сектора и профессионалов творческих индустрий; привлечение молодежи в индустриальный сектор через креативную презентацию инженерных профессий.

Фестиваль включает в себя несколько направлений. Ключевые из них будут представлены 21-22 мая в качестве тематических кластеров «Искусство для промышленности» на площадках ведущих вузов Самарской области. Среди них:

«МультПром» — международный фестиваль научно-технической анимации;

«ВидеоПром» — международный фестиваль документального кино и видеороликов о науке и технике;

«МедиаПром» — применение медиаинструментов для освещения достижений науки и развития технологий;

«ДизайнПром» — визуальные решения в научно-технической сфере, применяемые в т.ч. для создания 2D/3D моделей, графический дизайн;

«АудиоПром» — создание подкастов и другой аудиопродукции на темы науки и промышленности;

«ТекстПром» — производство текстовых материалов (книги, энциклопедии, техническая документация и т.д.) на темы науки и промышленности;

«ИзоПром» («АгитПром») — вернисаж изобразительных работ, картин, скульптур, фотоизображений, плакатной живописи технологической и научной направленности;

другие направления.

В рамках тематических кластеров фестиваля пройдут встречи руководителей предприятий промышленности с участием молодых специалистов, технологических предпринимателей, специалистов вузов и инжиниринговых центров.

22-23 мая во дворце спорта имени Владимира Высоцкого пройдет деловая программа фестиваля — технофорум «АртПром». Технофорум «АртПром» — первая федеральная площадка, на которой промышленность и креативные технологии встречаются на уровне задач развития территорий.

В рамках деловой программы технофорума пройдут экспертные дискуссии, кейс-шоу, паблик-токи, а также итоговая сессия с презентацией лучших практик соединения промышленности и искусства для развития регионов. Участники обсудят возможности взаимовыгодного сотрудничества, масштабирования позитивного опыта, актуальные задачи по производству импортозамещающей продукции и перспективы креативных индустрий. В деловой программе форума примут участие: представители федеральных и региональных органов власти, промышленности, бизнеса, креативных индустрий, деятели искусства, науки и спорта, медиасферы, молодежь, нацеленная на развитие в области инженерного творчества.

Информационное агентство России ТАСС является партнером мероприятия.

14 мая 2025 года в 12:00 на площадке ИА ТАСС (Москва, Тверской б-р, д. 2, 2-й этаж) состоится пресс-конференция, посвященная международному фестивалю креативных технологий «АртПром».

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе пресс-центра ТАСС в соцсети "ВКонтакте".

Фото: департамент информационной политики Самарской области