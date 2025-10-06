Я нашел ошибку
Главные новости:
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
Цена на золото вновь побила рекорд
Цена на золото вновь побила рекорд
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.9
0.89
EUR 96.05
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет медиация по экспозиции Музея Эльдара Рязанова

6 октября 2025 09:22
157
В Самаре пройдет медиация по экспозиции Музея Эльдара Рязанова

9 октября (четверг) в 18.30 пройдет медиация по экспозиции Музея Эльдара Рязанова (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Творчество Эльдара Рязанова знакомо каждому, оно может стать предметом для обсуждения в пространстве музея. Современный формат медиации, во время которого участники беседуют друг с другом и ведущим, делятся мнениями, эмоциями и опытом, позволяет появиться интересным вопросам, которые обычно не приходят в голову на классических экскурсиях. Благодаря совместному поиску ответов на них можно по-новому посмотреть на экспозицию музея и больше понять личность Эльдара Александровича.

Какой самарский след можно найти в фильмах Рязанова? Как формировался характер режиссера? Как любимые книги Рязанова повлияли на его режиссерский стиль? Посетителям медиации будет предложено оттолкнуться от этих вопросов в поиске новых смыслов.

Повтор мероприятия в этом месяце пройдет в воскресенье, 26 октября, в 14.00.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cPSn4n

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
166
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
454
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
495
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
630
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
632
Весь список