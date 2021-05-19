В Самаре пройдет масштабная выставка железнодорожной техники

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20 мая 2021 года на железнодорожном вокзале Самары состоится крупнейшая транспортно-логистическая конференция PRO//Движение.Поволжье Куйбышевской железной дороги и АО «Издательский дом «Гудок». В мероприятии примут участие ключевые игроки рынка грузовых перевозок, логистики и терминально-складского комплекса, руководство ОАО «РЖД» и представители органов власти. Центральная тема конференции – развитие железнодорожной логистики в регионах Поволжья.

В рамках форума на вокзальном комплексе Самара с 10:00 до 18:00 пройдет ряд тематических выставок и мероприятий для всех желающих.

Так, на первой платформе будут представлены образцы грузовой техники и подвижного состава, включая контейнеры с флекси-танком, лайнер-бэгом, Hard top, экологическая лаборатория и многое другое.

Любители путешествовать поездом смогут оценить интерьер вагона СВ фирменного поезда №9/10 «Жигули», разработанный совместно с Самарским областным художественным музеем, и посетить современный двухэтажный вагон-ресторан.

На фоне настоящего паровоза серии Л «Лебедянка» будет проходить фотосессия для заранее зарегистрированных участников в конкурсе, где главным призом станет путешествие на ретро-поезде на фестиваль музыки и искусств «Тремоло». Фотомодели должны будут подобрать тематический образ, макияж, прическу и классический музыкальный инструмент.

Также на протяжении всего дня в здании вокзала будет работать фотовыставка, музей истории Куйбышевской железной дороги, смотровая площадка (место сбора: третий этаж железнодорожного вокзала, у входа в панорамный лифт), а для детей будет организован квест.

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