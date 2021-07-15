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В Самаре пройдет летняя спартакиада для IT-разработчиков #itolympics

15 июля 2021 15:58
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Участниками спартакиады могут стать как IT-фрилансеры, так и компании в сфере информационных технологий.

Объявлена регистрация для участия в VII летней спартакиаде IT-разработчиков #itolympics, которая в этом году пройдет в Самарской области с 28 августа по 5 сентября 2021г. Мероприятие организовано в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» и его и его федеральной подпрограммы «Кадры для цифровой экономики».

Участниками спартакиады могут стать как IT-фрилансеры, так и компании в сфере информационных технологий. В VI летней спартакиаде, которая состоялась в 2019 году, приняло участие около 30 команд. В этом году организаторы – IT-компания Castle – ожидают не меньшего числа участников.

Спортивная часть включает не только активные олимпийские виды спорта (велокросс и велоэстафета, бег на 800 и 5000 метров, стрельба из пневматического пистолета, футбол, пляжный волейбол), но и интеллектуальные виды, такие как петанк, шашки, шахматы. Также запланированы состязания по беговому биатлону, дартсу, городкам, перетягиванию каната и бою мешками на бревне.

Кроме того, предусмотрены соревнования в онлайн-формате по киберспорту: Counter-Strike: Global Offensive (PC), Mortal Kombat 11 (PS4), FIFA 21 (PS4), Dota2 (PC).

Регистрация на спартакиаду продлится до 11 августа.

– Спартакиада для IT-разработчиков – это уникальная возможность не только посоревноваться, но и хорошо, активно отдохнуть. Я очень рад, что в этом году IТ-спартакиада вернулась в график отвыкших от спортивных состязаний айтишников региона. Мы подготовили более 20 спортивных дисциплин: от шахмат и петанка до перетягивания каната и боя мешками на бревне. Будут как традиционные для нашей спартакиады виды спорта, так и новые. Уверен, скучно не будет никому», – сообщил один из организаторов спартакиады, руководитель компании Cloud Castle Александр Колодочко.

В целях профилактики коронавирусной инфекции от всех участников потребуется при входе на соревновательные площадки предъявить: отрицательный ПЦР тест, полученный не позднее чем за 72 часа до момента приезда на спартакиаду, или справку о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев или QR код о вакцинации.

– «IТ-спартакиада #itolympics – традиционное спортивное мероприятие для представителей диджитал-индустрии, которое проходит два раза в год: зимой и летом. Аналогов этой IТ-спартакиады нет ни в одном регионе России», - сообщил руководитель Проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин.

Подробности о проведении соревнований и регистрация участников - на сайте спартакиады.

 

Теги: IT-разработчики летняя спартакиада Самара

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