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В Самаре пройдет лекция одного из крупнейших специалистов по истории Второй Мировой войны Алексея Исаева

17 января 2025 10:37
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В Самаре пройдет лекция одного из крупнейших специалистов по истории Второй Мировой войны Алексея Исаева

19 января в 17:00 в Большом зале Дома офицеров Самарского гарнизона состоится лекция кандидата исторических наук Алексея Исаева. Тема лекции – «Почему Вторая Мировая война стала войной окружений и "котлов"». В ходе лекции также будет затронут вопрос о роли и значении окружений, "котлов" в нынешних условиях. Мероприятие пройдёт в рамках открытия Третьего сезона литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе» памяти Героя России гвардии лейтенанта Андрея Рябцева.

Вход свободный.

Алексей Валерьевич Исаев – один из крупнейших признанных современных специалистов по истории Второй Мировой войны, автор десятков монографий и множества научных статей, ведёт многолетнюю активную работу по популяризации военной истории.

19 января Алексей Валерьевич прочитает уже третью лекцию, подготовленную им специально для аудитории литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе».

Окружение противника столетиями считалось вершиной военного искусства. Военные теоретики и практики грезили "Каннами", но 1914-1918 годы дали мало примеров успехов таких действий. Вторая Мировая война (и Великая Отечественная война как ее часть) стала вершиной в проведении противниками операций на окружение невиданных ранее масштабов. Почему это происходило? Как сиюминутное состояние вооруженных сил сторон предопределило "звездный час" окружений. Вязьма, Киев 1941 г., Сталинград, Корсунь, Багратион с другой стороны.

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