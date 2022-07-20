В Самаре пройдет гастрономический фестиваль

24 июля с 11:00 до 18:00 гости мероприятия смогут также попасть на ярмарку с продуктами местного производства и попробовать мясо, приготовленное на BBQ-станции.

Площадку фестиваля разделят на несколько зон. Первая — «Вкусы лета». Там можно будет приобрести сезонные овощи, фрукты и ягоды из Самарской области и посетить гастромаркет «Гриль а-ля рюс». Также в этой зоне пройдет чемпионат по приготовлению барбекю Best Gill Profi, пишет 63.ру.

На участке «Вкусы времен» жители смогут купить национальные украшения, одежду, игрушки и предметы живописи. Помимо этого любой желающий сможет изучить гончарное дело и русскую роспись.

«Вкусы детства» представят различную выпечку и сладости самарских производителей. Отдельно представят продукты самарских сыроваров и фермеров.

С визитной карточкой области можно ознакомиться во «Вкусах Поволжья», где гости попробуют местные напитки с рыбой и раками. Также гостей научат готовить царскую волжскую уху. Посетителям фестиваля будут раздавать жетоны. Их нужно будет отдавать понравившемуся продавцу. Кто наберет больше всего жетонов, станет победителем фестиваля. Имя объявят в конце фестиваля.