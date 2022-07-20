Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре могут ввести Face Pay для оплаты проезда в общественном транспорте
В Самаре могут ввести Face Pay для оплаты проезда в общественном транспорте
До 23 июля в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс
До 23 июля в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс
Минпромторг поддержал идею заморозки транспортного налога при покупке российского авто
Минпромторг поддержал идею заморозки транспортного налога при покупке российского авто
Самарцев просят не забывать про ковид-безопасность
Самарцев просят не забывать про ковид-безопасность
Каким будет проект «Билет в будущее» в 2022 году?
Каким будет проект «Билет в будущее» в 2022 году?
В Самаре увеличено количество авиарейсов до Еревана
В Самаре увеличено количество авиарейсов до Еревана
Строительство канатной дороги в Самаре под большим вопросом
Строительство канатной дороги в Самаре под большим вопросом
Продолжается регистрация зрителей на Молодежный форум ПФО «iВолга»
Продолжается регистрация зрителей на Молодежный форум ПФО «iВолга»
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.56
-1.27
EUR 57.15
-0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
В Самаре состоялись соревнования по мини-футболу
В Самаре на площади Куйбышева пройдёт фестиваль «Ярмарка вкусов», приуроченный к Дню работника торговли
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет гастрономический фестиваль

20 июля 2022 11:47
287
В Самаре пройдет гастрономический фестиваль

В предстоящие выходные в Самаре пройдет гастрономический фестиваль. 23 и 24 июля на площади Куйбышева устроят «Ярмарку вкусов».

— Фестиваль будет приурочен ко Дню работника торговли. На ярмарке будут продавать продукцию местных производителей, — рассказали в правительстве области.

Программа мероприятия расписана по дням. 23 июля с 11:00 до 21:00 любой желающий сможет:

  • посетить ярмарку товаров местных производителей и купить их по низким ценам;
  • попробовать лучший в мире гриль на дегустации «Гриль а-ля рюс»;
  • научиться готовить на открытом огне по секретным ресторанным рецептурам;
  • поучаствовать с детьми в интерактивной программе;
  • получить подарок от партнеров и участников ярмарки;
  • посетить концерт на центральной сцене фестиваля, где будут выступать музыкальные и танцевальные коллективы.

  • 24 июля с 11:00 до 18:00 гости мероприятия смогут также попасть на ярмарку с продуктами местного производства и попробовать мясо, приготовленное на BBQ-станции.

    Площадку фестиваля разделят на несколько зон. Первая — «Вкусы лета». Там можно будет приобрести сезонные овощи, фрукты и ягоды из Самарской области и посетить гастромаркет «Гриль а-ля рюс». Также в этой зоне пройдет чемпионат по приготовлению барбекю Best Gill Profi, пишет 63.ру.

    На участке «Вкусы времен» жители смогут купить национальные украшения, одежду, игрушки и предметы живописи. Помимо этого любой желающий сможет изучить гончарное дело и русскую роспись.

    «Вкусы детства» представят различную выпечку и сладости самарских производителей. Отдельно представят продукты самарских сыроваров и фермеров.

    С визитной карточкой области можно ознакомиться во «Вкусах Поволжья», где гости попробуют местные напитки с рыбой и раками. Также гостей научат готовить царскую волжскую уху. Посетителям фестиваля будут раздавать жетоны. Их нужно будет отдавать понравившемуся продавцу. Кто наберет больше всего жетонов, станет победителем фестиваля. Имя объявят в конце фестиваля.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
20 июля 2022, 13:05
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
Главное правило «Зелёной субботы» – приносить только те предметы, которые смог бы использовать сам. Общество
169
Фестивальная поляна готовится к проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»
20 июля 2022, 09:46
Фестивальная поляна готовится к проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»
Фестиваль уже в этот четверг, 21 июля, и продлится до 29 июля. Образование
220
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
19 июля 2022, 12:21
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
Ярмарки продукции региональных мастеров – один из самых популярных инструментов поддержки. Экономика
313
В центре внимания
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
20 июля 2022  13:05
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
153
В Самаре пройдет гастрономический фестиваль
20 июля 2022  11:47
В Самаре пройдет гастрономический фестиваль
262
Фестивальная поляна готовится к проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»
20 июля 2022  09:46
Фестивальная поляна готовится к проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»
213
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
19 июля 2022  12:21
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
313
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
18 июля 2022  13:51
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
449
Весь список