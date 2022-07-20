В предстоящие выходные в Самаре пройдет гастрономический фестиваль. 23 и 24 июля на площади Куйбышева устроят «Ярмарку вкусов».
— Фестиваль будет приурочен ко Дню работника торговли. На ярмарке будут продавать продукцию местных производителей, — рассказали в правительстве области.
Программа мероприятия расписана по дням. 23 июля с 11:00 до 21:00 любой желающий сможет:
24 июля с 11:00 до 18:00 гости мероприятия смогут также попасть на ярмарку с продуктами местного производства и попробовать мясо, приготовленное на BBQ-станции.
Площадку фестиваля разделят на несколько зон. Первая — «Вкусы лета». Там можно будет приобрести сезонные овощи, фрукты и ягоды из Самарской области и посетить гастромаркет «Гриль а-ля рюс». Также в этой зоне пройдет чемпионат по приготовлению барбекю Best Gill Profi, пишет 63.ру.
На участке «Вкусы времен» жители смогут купить национальные украшения, одежду, игрушки и предметы живописи. Помимо этого любой желающий сможет изучить гончарное дело и русскую роспись.
«Вкусы детства» представят различную выпечку и сладости самарских производителей. Отдельно представят продукты самарских сыроваров и фермеров.
С визитной карточкой области можно ознакомиться во «Вкусах Поволжья», где гости попробуют местные напитки с рыбой и раками. Также гостей научат готовить царскую волжскую уху. Посетителям фестиваля будут раздавать жетоны. Их нужно будет отдавать понравившемуся продавцу. Кто наберет больше всего жетонов, станет победителем фестиваля. Имя объявят в конце фестиваля.