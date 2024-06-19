В Самаре пройдет форум «Библиотека – ресурсный центр волонтёрского движения»

122

26 июня в 11:00 в Историческом парке «Россия – моя история» стартует масштабный форум библиотек СНГ «Библиотека – ресурсный центр волонтёрского движения». 18+

Главная цель Форума – обмен идеями и волонтёрскими практиками, укрепление профессиональных связей, установление новых деловых и дружеских контактов между культурными учреждениями России и других стран Содружества.

С каждым годом волонтёрство в России и других странах СНГ обретает всё большую силу, становясь реальным ресурсом социально-экономического развития. Совет глав государств Содружества в целях признания заслуг и вклада волонтёров в развитие общества принял решение объявить 2024 год Годом волонтёрского движения в СНГ.

В Форуме примут участие руководители, заместители руководителей и сотрудники библиотек, ответственные за организацию волонтерской деятельности и взаимодействие с волонтерскими объединениями, из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской, Нижегородской, Оренбургской, Владимирской областей и других регионов России, а также, Республики Казахстан и Республики Беларусь, Киргизии, Узбекистана, библиотечное профессиональное сообщество Самарской области, региональные и федеральные эксперты.

В программе Форума: открытая дискуссия «Год добровольчества в странах СНГ – 2024: новые горизонты»; тематический блок «Перспективы партнерского взаимодействия в развитии добровольчества» с представителями организаций-партнеров, реализующих волонтерскую деятельность, в том числе, в сфере культуры Самарской области; экспертная сессия с участием директора Российской государственной библиотеки для молодёжи, Члена Совета при Президенте РФ по русскому языку, члена Правления Российской библиотечной ассоциации, кандидата педагогических наук Ирины Борисовны Михновой.

В рамках Форума будет подписано соглашение между Российской государственной библиотекой для молодёжи и Всероссийским общественным движением добровольцев в сфере культуры «Волонтёры культуры» о профильном партнёрстве в рамках реализации социальной франшизы «Добро.Центр» на базе библиотек. В Самарской области социальная франшиза запущена на базе двух библиотек – Самарской областной библиотеки для молодежи и Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина МБУК «Межпоселенческой централизованной библиотечной системы» м.р. Красноярский.

Фото: минкульт СО