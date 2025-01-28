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В Самаре пройдет февральский цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"
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В Самаре пройдет февральский цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"

28 января 2025 11:11
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В Самаре пройдет февральский цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"

В феврале 2025 года посетители Самарской областной универсальной научной библиотеки смогут попасть на просветительские встречи в рамках нового цикла проекта «Интеллектуальная среда». Специально приглашённые гости библиотеки расскажут самарцам о проблемах взросления, взаимосвязи искусства и морали, цифровизации области управления персоналом, а также о жизни приволжской глубинки во время Отечественной войны 1812 года.

«Путешествие в мир предков, или неразгаданная природа детства». 5 февраля в 18:30

Природа подарила человеку долгое детство, чтобы мы могли пройти за полтора десятка лет огромный путь от прачеловека до современного представителя вида Homo sapiens. Однако этот путь может стать более прямым, если мы будем воспринимать наших детей такими, какими их создала природа, а не так, как их рисует наше воображение. Какую роль во взрослении играют врождённые программы поведения? Какова природа детской агрессии? Почему ребёнку присущ страх потери матери? На эти и многие другие вопросы ответит Наталья Липина – кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры психологии развития Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва.

«Духовно-нравственное развитие: основа культурного прогресса». 12 февраля в 18:30

Искусство, в том числе музыка и литература, – это не только средство самовыражения, но и мощный инструмент для формирования общественных ценностей, стандартов поведения и морали. Искусство способно пробуждать сознание, воспитывать сострадание и чувство солидарности. А какие другие социальные аспекты несёт в себе феномен искусства? Об этом поговорим с Людмилой Куриленко – доктором педагогических наук, профессором, заведующей кафедрой теории и технологии социальной работы Самарского университета им. С.П. Королёва.

«Провинциальный город и его жители в «эпоху Отечественной войны 1812 года» (по материалам губерний Среднего Поволжья)».
 19 февраля в 18:30

Симбирская, Саратовская, Пензенская губерния во время Отечественной войны 1812 года были глубоким тылом, однако эпохальное противостояние с Наполеоном наложило свой отпечаток и на них. Как выглядела повседневная жизнь волжан в то лихолетье? Разбираемся вместе с Анной Бирюковой – кандидатом исторических наук, доцентом кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета.

«Цифровая трансформация в сфере управления человеческими ресурсами». 26 февраля в 18:30

Кандидат экономических наук, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Самарского университета им. С.П. Королёва Елена Солодова рассмотрит самые важные аспекты внедрения цифровых технологий в процессы управления персоналом. Автоматизация рекрутинга, использование искусственного интеллекта для оценки кандидатов, персонализированные подходы к обучению сотрудников – эти и другие темы будут затронуты на лекции.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

18+

Теги: Мероприятия

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