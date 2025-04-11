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В Самаре пройдет документальная выставка "Оружие Победы"

11 апреля 2025 12:56
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В Самаре пройдет документальная выставка "Оружие Победы"

15 апреля в малом выставочном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки начнёт свою работу документальная выставка «Оружие Победы». Экспозиция будет посвящена произведениям научно-технической мысли советских изобретателей, которые во многом определили ход Великой Отечественной войны.

Знаменитый пистолет-пулемёт Шпагина, легендарный Т-34, смертоносная «Катюша», производимый в Куйбышеве Ил-2… Все эти великие образцы технического гения советских инженеров навсегда вошли в историю, став залогом Победы. Они и до сих пор хорошо известны по многочисленным книгам, фильмам, картинам, посвящённым войне. Гораздо меньше мы знаем о труде изобретателей и рационализаторов, которые работали в те годы над созданием и усовершенствованием промышленных, медицинских, химических, пищевых технологий. Однако именно благодаря им солдаты были обеспечены питанием, одеждой, медикаментами, помогавшими встать в строй после болезней и ранений, а также многими другими необходимыми вещами.

Выставка «Оружие Победы» призвана показать всё многообразие творческой мысли советских деятелей науки и тружеников тыла, которые денно и нощно трудились, приближая разгром нацистских войск. Среди материалов экспозиции можно будет увидеть книги, описания изобретений и подлинные документы, посвящённые технике периода войны, а также заявочные документы, чертежи и многие другие иллюстративные материалы из фондов СОУНБ и Российского государственного архива в г. Самаре.

Экспозиция организована СОУНБ в тесном партнёрстве с РГА в г. Самаре, Военным учебным центром им. Героя Советского Союза генерала Г.П. Губанова и студенческим военно-патриотическим объединением «Сокол СГАУ» при Самарском национальном исследовательским университете им. С.П. Королёва.

Открытие выставки состоится 15 апреля в 12:00 в малом выставочном зале (2 этаж).

Вход свободный!

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