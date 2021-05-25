В Самаре проходят проверки готовности к открытию детских лагерей

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В преддверии летней оздоровительной кампании для обеспечения безопасного и комфортного отдыха детей ежегодно проводятся комплексные комиссионные проверки готовности к открытию детских лагерей.

«В ходе проверок комиссия большое внимание уделяет обеспечению безопасности детей в соответствии с санитарными, противопожарными и антитеррористическими требованиями, организации содержательного образовательного отдыха детей, созданию в учреждениях комфортных условий пребывания», - рассказала начальник отдела дополнительного образования Департамента образования Самары Елизавета Сергеева.

Сегодня, 25 мая, члены комиссии побывали в «Волжском Артеке».

«Размещение детей будет проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Все сотрудники будут обеспечены масками, перчатками и антисептическими средствами. Ежедневно будет проводиться измерение температуры как у персонала, так и у детей. Также, несколько раз в день, будет проводиться обработка внутренних помещений, инвентаря и уличной территории», - отметила директор учреждения Анна Ивашова.

Для удобства ребят здесь проведен капитальный ремонт жилых корпусов. На территории лагеря отремонтировано более 600 квадратных метров асфальтового покрытия, в открытом бассейне установлен специальный подъемник для маломобильных детей. В текущем году были заменены все оконные конструкции, произведен ремонт крыш, обустроены новые детские игровые площадки.