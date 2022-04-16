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На общественных пространствах, участвующих в голосовании за благоустройство в 2023 году, проходят субботники.

16 апреля в Самаре проходит «муниципальный» субботник.

Порядка 300 человек: сотрудники администрации и МБУ Советского района, студенты и жители,- вышли на субботник в сквер «Самарец».

Сквер участвует в рейтинговом голосовании за благоустройство в 2023 году. Проект предусматривает оформление в стилистике послевоенных лет. Работают в сквере и волонтеры-через них можно отдать свой голос за территорию-претендент на благоустройство в 2023 году.

В Промышленном районе «экологический десант» вышел на уборку парка «Воронежские озера». Особенность субботника – это раздельный сбор мусора.

В этом году в парке «Воронежские озера уже стартовал 1-ый этап благоустройства. Благодаря нацпроекту парк может претендовать на преображение 2-ой очереди.

Всего в общественном голосовании за благоустройство в 2023 году участвуют 20 территорий по всей Самаре. Отдать свой голос можно на платформе 63.gorodsreda.ru.

Фото: администрация Самары