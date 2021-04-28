В Самаре продолжаются семинары-тренинги для председателей советов многоквартирных домов

114

В Самаре продолжается череда семинаров-тренингов для председателей советов многоквартирных домов и других форм самоуправления.

В марте 2021 года создан Центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. По поручению губернатора Самарской области работу центра и семинаров-тренингов курирует Государственная жилищная инспекция Самарской области.

Обучающие семинары проходят во всех районах города в формате группового обучения и индивидуальных консультаций.

27 апреля в Октябрьском районе Самары также стартовали занятия для сознательных граждан, стремящихся повысить уровень грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В семинаре приняло участие порядка 30 председателей советов многоквартирных домов, ЖСК, ТСЖ, ТСН.

Слушатели первого семинара узнали о механизме муниципального жилищного контроля, который работает в дополнение к государственному жилищному надзору органами ГЖИ, а также о формировании стоимости содержания жилья и полномочиях районных администраций в сфере ЖКХ.

Каждый участник семинара получил необходимые информационные и методические материалы - рабочую тетрадь председателя совета МКД, модельный договор управления многоквартирным домом, формы протоколов собрания собственников и формы отчетов.

«На территории района 857 многоквартирных домов. Хотелось бы, чтобы все представители советов МКД приняли участие в данных обучающих семинарах. Для этого достаточно проявить инициативу – обратиться в администрацию Октябрьского района или в Государственную жилищную инспекцию», - рассказал исполняющий обязанности заместителя главы Октябрьского внутригородского района Самары Георгий Выводцев.

В семинаре приняли участие также представители Государственной жилищной инспекции Самарской области, департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области, регоператора Самарской области «Фонд капитального ремонта», регоператора по обращению с твердыми бытовыми отходами ООО «ЭкоСтройРесурс», управляющие компании. В завершение тренинга обучающиеся смогли получить индивидуальные консультации по интересующим их вопросам непосредственно у профильных специалистов.

«Сейчас мы поменяли формат управления нашим домом, создали совет. Начали происходить заметные изменения. Но часто мы сталкиваемся с недостатком компетенции в этой области, не знаем куда обратиться, как провести важную процедуру или собрание. Я, как активный житель, считаю, что новые знания в вопросах коммунального хозяйства в дальнейшем помогут заниматься развитием нашего дома и двора эффективнее», - поделился представитель совета МКД №24 по улице Тихвинской Виталий Грин.

По многоканальному бесплатному телефону «горячей линии» регионального Центра поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК 8-800-5555-263 можно позвонить и получить консультации в рабочие дни, начиная с 29 марта 2021 года.