В Самаре продолжаются обучающие семинары для участников грантовых президентских конкурсов

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10 сентября 2024 года завершится приём заявок на первый конкурс 2025 года Президентского фонда культурных инициатив. Для авторов креативных идей, которые хотели бы получить грантовую поддержку своих проектов, проведут серию обучающих семинаров и консультаций на площадке Ресурсного центра общественных инициатив Самарской области.

Свыше 300 представителей НКО, ТОС и муниципальных бюджетных учреждений культуры и образования, подключились к работе онлайн и офлайн.

Наш регион стабильно удерживает 3 место в России по количеству победителей конкурсов Фонда президентских грантов, уступая «пальму первенства» только Москве и культурной столице - Санкт-Петербургу. К безусловному лидерству наш регион стремится и креативных индустриях, занимая достойное место в первой пятёрке по количеству участников и заявок в Президентском конкурсе культурных инициатив.

Кстати, принять участие в этом конкурсе могут не только социально ориентированные некоммерческие организации, но и муниципальные бюджетные учреждения, индивидуальные предприниматели и даже коммерческие организации, заинтересованные в развитии российской культуры.

У нас много творцов, интересных проектов, есть куда расти - потенциал большой, необходимо только грамотно оформить эти идеи, уверена руководитель Ресурсного центра общественных инициатив Самарской области Ирина Кочуева.

Директор киноцентра «Художественный» в Самаре Ирина Мануева уже подавала заявки на грантовые конкурсы, но пока её проекты не стали победителями Президентского конкурса культурных инициатив, как и многие участники цикла обучающих семинаров она уверена, что до победы не хватает совсем немногого.

Педагог дополнительного образования Центра детского творчества «Импульс» Юлия Бахарь помогает подросткам правильно реагировать на жизненные проблемы и конфликты. Она готова представить на грант свой психолого-педагогический проект, который поможет старшим школьникам.

Сергей Бирюков приехал на обучение из Кинельского района Самарской области. Мужчина представляет военно-патриотический музей «Гвардейцы» в селе Преображенка. Его инициатива касается патриотического воспитания школьников через военно-спортивные игры. Кстати, площадка музея востребована и для тренировки курсантов центра начальной военной подготовки и участников СВО.

На первое занятие собрались представители разных сфер деятельности: культура, образование, спорт, искусство и креативные индустрии.. Но объединяет их одно - они готовы менять мир в лучшую сторону и полны идей, а как правильно оформить заявку, презентовать свою идею, рассчитать под нее бюджет и убедить комиссию в актуальности начинания - этому потенциальных получателей господдержки научат на семинарах Ресурсного центра общественных инициатив Самарской области.

«Есть одна единственная квота для участия в грантовых конкурсах - активность организаций, активность жителей, умение готовить проекты, «заворачивать» в заявку, подавать и двигаться дальше к победе», - отметила руководитель Ресурсного центра общественных инициатив Самарской области Ирина Кочуева.

Напомним, что несколько лет подряд году Самарская область входит в тройку лидеров и по числу победителей конкурса Фонда Президентских грантов, и по сумме выигранных грантов. В прошлом году некоммерческие организации региона получили 300 миллионов рублей на воплощение своих проектов.

Фото: Светлана Осьмачкина