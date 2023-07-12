В Самаре продолжаются «Каникулы с Общественным советом»

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Самарские полицейские и представители Общественного совета при Управлении МВД России по г. Самаре продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних во время летних каникул.

На этот раз профилактические встречи были проведены в местах летнего отдыха детей: «Спортивно – оздоровительном туристическом центре «Олимп», Центре «Арго», детском оздоровительном лагере «Мужество», лагерях дневного пребывания в школах №35, 45 и 108.

В Центре «Арго» сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре совместно с Центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и Центром дополнительного образования "Искра" провели игру с использованием мобильной "Лаборатории ПДД". С ребятами повторили значение дорожных знаков и проложили безопасный путь от дома до школы.

Не менее активный и познавательный отдых ждал ребят из детского оздоровительного лагеря «Мужество». Полицейские и общественники напомнили детворе о важности неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. С помощью загадок и викторин участники повторили основные положения дорожной грамоты. Кроме того, в игровой форме для детей разобрали значения сигналов светофора и дорожных знаков, а также правила езды на велосипеде.

Встречи в режиме диалога прошли в Центре «Олимп» и пришкольных лагерях. Начальник подразделения по делам несовершеннолетних Анна Бикулова предупредила об ответственности за нарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

Сотрудница полиции также отметила, что категорически запрещается доверять незнакомым людям и соглашаться на их предложения.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних Марина Уланова побеседовала с ребятами об ответственности за различные виды правонарушений и преступлений. Представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Исмагиль Латыпов напомнил детям о необходимости уважительного отношения друг к другу и о способах решения конфликтов среди подростков.

Общественник отметил важность уважения культурных ценностей и способности находить точки соприкосновения.

Благодаря тому, что беседы проходили в неформальной обстановке многие из детей смогли задать полицейским вопросы на интересующие темы.

На все вопросы ребята получили развернутые ответы.

Профилактические мероприятия, проводимые сотрудниками полиции, продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО