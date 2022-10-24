В Самаре продолжается работа по созданию мест в детских садах

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На 24 октября доступность дошкольного образования в городском округе Самара составляет 83,2%.



Положительной динамики удается достигать благодаря переоборудованию и ремонту детских садов, строительству новых дошкольных учреждений.



- детское дошкольное отделение открыто во втором корпусе школы № 26 на Пятой просеке.

- 461 место создано при доукомплектовании действующих групп в детских садах

- 220 детей зачислено в группы кратковременного пребывания, дополнительно созданы разновозрастные группы на 300 мест.

- в этом году готовятся к открытию новые детские сады на улице Подшипниковой и на улице Ташкентской, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: ru.freepik.com

