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В Самаре продолжается работа по созданию мест в детских садах

24 октября 2022 17:14
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На 24 октября доступность дошкольного образования в городском округе Самара составляет 83,2%. 

На 24 октября доступность дошкольного образования в городском округе Самара составляет 83,2%. 
 
Положительной динамики удается достигать благодаря переоборудованию и ремонту детских садов, строительству новых дошкольных учреждений. 
 
- детское дошкольное отделение открыто во втором корпусе школы № 26 на Пятой просеке. 
- 461 место создано при доукомплектовании действующих групп в детских садах 
- 220 детей зачислено в группы кратковременного пребывания, дополнительно созданы разновозрастные группы на 300 мест. 
- в этом году готовятся к открытию новые детские сады на улице Подшипниковой и на улице Ташкентской, сообщает пресс-служба горадминистрации. 

 

Фото:   ru.freepik.com
 

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