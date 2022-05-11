В Самаре продолжается контроль за соблюдением масочного режима 

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Ежедневная работа по проведению контрольных рейдов по соблюдению масочного режима продолжается. За прошедшую неделю на ярых «антимасочников» сотрудниками полиции было составлено 10 протоколов по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Данные материалы будут направлены в районные суды, которые и определят степень ответственности за совершенное правонарушение. Так, с сентября 2020 года оформлено 2002 протокола, в том числе за текущий год – 1023.



Перевозчики регулярно проводят дополнительную работу с личными составами, напоминая о том, как важны средства защиты органов дыхания.



Сегодня проверки стартовали с улицы Аэродромной в районе пересечения с улицей Революционной, где проходят автобусы, а также организовано трамвайное сообщение. В течение дня рейдами будут охвачены все районы города.

Фото: администрация Самары