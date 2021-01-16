В Самаре продлили запрет посещения ТЦ подростками

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В Самарской области в очередной раз продлили запрет посещения торговых центров несовершеннолетними без родителей или законных представителей.

С осени 2020 года тем, кому еще не исполнилось 18 лет, нельзя посещать без родителей самарские торговые центры, в том числе фудкорты в них. Нарушителям запрета, введенного из-за распространения коронавируса, грозят штрафы, пишет Самру.ру.

Ранее это ограничение было установлено на срок до 17 января, теперь же его продлили до 31 января. Соответствующее постановление сегодня подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Отметим, с 11 января в школах Самарской области отменили дистанционное обучение. Все дети с 1 по 11 классы сейчас учатся очно.