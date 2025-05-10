В Самаре приступили к формированию цифрового архива историй участников СВО

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С 2025 года по поручению главы города Самара Ивана Носкова администрация города совместно с Государственным бюджетным учреждением Самарской области «Самарский областной государственный технотронный архив» и официальными средствами массовой информации приступили к формированию цифрового архива историй участников специальной военной операции. Телекомпания «Самара-ГИС» и городская газета «Самарская газета» заключили договор о сотрудничестве.



«Сохранение памяти о подвигах наших бойцов - наш священный долг. Этот архив станет данью уважения участникам специальной военной операции и тем людям, организациям и предприятиям, которые оказывают гуманитарную помощь новым российским республикам. Для будущих поколений россиян эти материалы станут бесценным источником информации и гарантируют сохранения исторической правды о событиях, подвигах наших бойцов, - подчеркнул глава города Самара Иван Носков. – Параллельно в городе будет сформирован архив фото- и видеоматериалов, включая протокольные съемки. Особое внимание уделим сохранению материалов, связанных со значимыми событиями в жизни страны, города и Самарской области».



Более 120 материалов об участниках специальной военной операции из Самары и гуманитарной помощи самарцев за 2025 год уже переданы в хранилище архива. Кроме того, предоставлены материалы за период с 2022 по 2024 год, как на электронных, так и на печатных носителях. Архив призван стать основой для будущих исследований, документальных фильмов и других проектов, посвященных этой теме.



«Для нас большая честь быть причастными к процессу сохранения военно-исторического наследия нашего региона. До этого момента все наши видеопродукты были доступны на нашем сайте и на видеохостингах, а теперь они будут увековечены в главном областном архиве. Это не просто гарантия сохранности нашего труда и эксклюзивных фактов из жизни участников СВО - это возможность интегрировать информацию, которую мы с такой любовью собирали, записывали и монтировали в научную среду. И, на мой взгляд, это бесценно», - подчеркнула генеральный директор АО «Самара - ГИС» Елена Кольцун.



Напомним, 11 марта на заседании Российского организационного комитета «Победа» Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Правительству России совместно с Национальным центром исторической памяти при Президенте РФ, фондом «Защитники Отечества» и Ассоциацией ветеранов СВО создать цифровой архив историй участников специальной военной операции, а также строительство Центра хранения визуального контента.

Фото: администрация Самары