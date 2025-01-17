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В Самаре представили программу ремонта общеобразовательных учреждений на 2025 год

17 января 2025 17:55
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В рамках программы ремонта школ в 2025 году в Самаре обновят 12 пищеблоков, 5 универсальных спортивных площадок, 7 спортивных площадок ГТО, 2 площадки для воркаута.

16 января администрация города Самара провела ежегодное совещание с руководителями общеобразовательных организаций города, где представили предварительную программу ремонтов на период с 2025 по 2030 годы. В мероприятии принял участие глава города Самара Иван Носков.

«Посещая соцучреждения города, в том числе на мероприятиях, всегда обращаю внимание на состояние помещений, общаюсь с руководителями. Именно они зачастую рассказывают о том, какие работы хотели бы провести, что нужно обновить. Неважно, о каком масштабе идет речь, будь то ремонт крыльца или строительство спортивного зала – все осуществимо. Тем не менее всегда отмечаю, когда у директоров есть комплексное представление о развитии своего учреждения, – сказал глава Самары Иван Носков. – Благодарю всех, кто ответственно подошел к планированию ремонта своего соцучреждения. Качественная подготовка школ в каникулы – залог их успешной работы в течение всего учебного года. Работы предстоит много, все полезные начинания будем поддерживать. Это работа на благо города и наших детей, нашего будущего, поэтому я надеюсь на понимание руководителей школ, поддержку и взаимную помощь». 

Программа ремонтов школ на 2025 год будет осуществляться в рамках федеральных, региональных и городских программ, предварительно на нее выделено более 800 млн. рублей. Капитальный ремонт проведут в 5 общеобразовательных учреждениях – школы №92, №118, №28, №161, №8. Первые работы стартуют уже в начале апреля.

В школах № 92 (пр. Карла Маркса) и № 161 (пос. Управленческий) отремонтируют кровлю, фасады зданий, спортивные залы и коридоры. Работы будут проводить в соответствии с графиком, чтобы не прерывать учебный процесс. В корпусе начальной школы № 118 (пос. Красная Глинка), одной из старейших школ города, отремонтируют фасад здания, учебные кабинеты, ограждение. Заменят системы холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения и освещения. На время ремонта учащиеся перейдут во второй корпус школы, проектная мощность которого это позволяет. 

В школе № 28 (ул. Мориса Тореза) запланирован ремонт кровли, фасада, спортивного зала, коридора, лестничных пролетов, санитарных узлов, обновят систему отопления. Чтобы не прерывать учебный процесс учеников распределят в образовательные учреждения, находящиеся в «шаговой» доступности. Для ребят будут созданы максимально комфортные условия для учебы.

«В этом году нам также предстоит начать масштабный, капитальный ремонт школы № 8 имени Героя Советского Союза Николая Андреевича Козлова, которая располагается на Заводском шоссе. Он стартует в начале июня. Обновим само здание и проведем благоустройство прилегающей территории. Планируется, что ремонт продлится в течение двух лет. На этот период школьники будут распределены в другие образовательные учреждения. Совместно с руководством школ прорабатываем этот вопрос, чтобы создать максимально комфортные условия для учителей и ребят», - рассказала заместитель главы города Самара Ирина Коковина.

В рамках программы ремонта школ в 2025 году в Самаре обновят 12 пищеблоков, 5 универсальных спортивных площадок, 7 спортивных площадок ГТО, 2 площадки для воркаута. Также отремонтируют спортивные залы в девяти школах и в ряде школ заменят систему противопожарной безопасности. Кроме того, в этом году проведут экспертное обследование 5 неработающих бассейнов, после чего будет разработана проектно-сметная документация на проведение их капитального ремонта.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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