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В Самаре предложили учредить награду в честь Григория Аксакова

5 февраля 2024 13:09
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В Самаре предложили учредить награду в честь Григория Аксакова

 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил учредить награду в честь Григория Сергеевича Аксакова - почетного гражданина Самары, седьмого Губернатора Самарской губернии. Благодаря его деятельности на посту губернатора в Самаре появилась железная дорога, телеграф, земская больница (ныне имени Пирогова), окружной суд. Кроме того, построен соборный храм во имя Христа Спасителя, открыты Общественный сад и Александровский приют.

С инициативой по учреждению региональной награды в честь знаменитого земляка глава региона выступил на совещании, посвященном вопросу перезахоронения останков Григория Аксакова и его семьи. В обсуждении приняли участие члены Аксаковского комитета, историки, краеведы, представители региональных и городских властей, а также духовенства.

В 2022 году я выступал с инициативой об учреждении новых наград Самарской области. Тогда мы ввели почетные знаки Нестора Постникова, Николая Семенова и Дмитрия Устинова - в честь наших выдающихся земляков, чей талант проявился здесь, на самарской земле, которые внесли колоссальный вклад в развитие нашего региона и России в целом. И Григорий Сергеевич Аксаков, вне всякого сомнения, относится к таким людям. Чем больше ты узнаешь о том, что сделано этим выдающимся человеком для нашей малой родины, тем больше приходит понимание, что Григорий Сергеевич является примером для сегодняшних поколений государственных и муниципальных служащих. Предлагаю такой же почетный знак Григория Аксакова сделать наградой Самарской области. Считаю это справедливым. С такой инициативой я планирую обратиться в Губернскую думу», - рассказал губернатор.

Предложение главы региона было поддержано всеми участниками совещания.

«Эта награда может иметь большое значение – как и те награды, которые мы инициировали полгода назад. Думаю, что наше общество будет оценивать это положительно», - отметил профессор, доктор исторических наук Петр Кабытов.

«Думаю, что это будет хорошим стимулом для того, чтобы наши земляки в своей работе подражали жизненному и государственному пути Григория Сергеевича Аксакова, который прославился честностью, бескорыстностью и продуктивной деятельностью на благо нашего государства и народа», - подчеркнул Председатель Аксаковского комитета Самарской области Павел Коровин.

Напомним, останки Григория Аксакова решено захоронить на территории Иверского женского монастыря в Самаре. На минувшем совещании, которое провел губернатор, определены этапы и сроки проведения подготовительных работ.

В частности, Аксаковский комитет должен в соответствии со взятыми ранее обязательствами обеспечить проведение генетической экспертизы останков, а также заручиться официальным разрешением на перезахоронение от родственников покойного. Кроме того, предстоит окончательно определиться с местом захоронения, провести археологическое обследование и историко-культурную экспертизу земельного участка, а также утвердить вариант эскиза усыпальницы. Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что важно провести все работы в строгом соответствии с нормами законодательства, с учетом мнения духовенства, экспертов, общественников. Закончить все мероприятия по перезахоронению планируется до конца 2024 года.

 

Фото Андрей Савельев

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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