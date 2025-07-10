В Самаре предложили альтернативный вариант пятой очереди набережной Волги

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В Самаре снова заговорили о продлении главной прогулочной артерии города — набережной Волги. В частности, о пятой очереди. Речь идет об участке протяженностью 1,1 километра, который соединит разрозненные части уже существующей набережной. Новый отрезок пройдет от бассейна ЦСК ВВС до улицы Вилоновской, фактически ликвидировав многолетнюю «брешь» в прогулочном маршруте вдоль реки. Самарцы предлагают свой вариант благоустройства популярной прогулочной зоны, пишет Самара-КП.

Идея соединить уже существующие фрагменты набережной Волги в Самаре появилась еще лет 10 назад. Сегодня пешеходам, которые прогуливаются вдоль реки, приходится покидать уютные зоны отдыха и идти вдоль шумного Волжского проспекта, чтобы спуститься и продолжить путь по второй очереди набережной. Здесь нет ни полноценного озеленения, ни защиты от ветра, а тротуар местами слишком узкий. Непрерывная, благоустроенная прогулочная линия — одна из наиболее актуальных городских потребностей, особенно в части туристической привлекательности областного центра.

От региональных властей уже есть конкретика: подписание контракта на строительство планируется в октябре 2025 года, а завершение работ — к июню 2027-го. Общая стоимость проекта составит 155 миллионов рублей. В сообщении правительства говорится, что в новую очередь войдут не только дорожки и зоны отдыха, но и спуски к воде, подъемы к пивзаводу и зданию ГРЭС, а также комплексное благоустройство прилегающих территорий.

Однако проект вызвал неоднозначную реакцию у горожан. В Самаре сформировалась инициативная группа, которая предлагает альтернативный путь развития — более скромный, но, по их мнению, практичный и быстрый.

«На эскизах действительно красиво: пешеходные зоны, катера, спуски, возможно, даже съезд в Волгу. Но сразу возникает множество вопросов. Например, что будет в половодье? Почему в проекте не предусмотрена переправа, которой ежедневно пользуются жители Рождествено?» — говорят участники группы.

По их мнению, проект, каким бы амбициозным он ни был, не учитывает реальных нужд горожан. И главное - не защищен от риска превратиться в еще одну бесконечную стройку.

«Мы уже проходили это на примере станции метро «Театральная»: грандиозные планы, но затяжное строительство. А ведь еще в 2022 году сметная стоимость продления набережной оценивалась в 3,8 миллиарда рублей. Что будет сейчас, с учетом инфляции и роста цен на стройматериалы?» — резонно задаются вопросом самарцы.

По словам активистов, есть гораздо более доступные и быстрые способы соединить прогулочные зоны. Один из них — открыть ворота и калитку на территории ЦСК ВВС, проложить пешеходную дорожку в сторону речного вокзала. По их расчетам, такой проект может обойтись всего в несколько миллионов рублей.

«В условиях нестабильной экономики разумнее сосредоточиться на малых делах. Иногда достаточно просто убрать забор, положить тротуарную плитку и сохранить уже существующую переправу, чтобы сделать жизнь горожан удобнее. Зачем вкладываться в дорогостоящие конструкции, если можно начать с элементарного?» — считают представители инициативной группы.

С одной стороны, проект пятой очереди набережной соответствует современным представлениям о городской среде, гармонирует с остальными очередями и способен украсить одну из главных достопримечательностей Самары. В случае успешной реализации он не только подарит горожанам цельное, комфортное место для отдыха, но и станет новой точкой притяжения для туристов.

С другой — общественные сомнения и недоверие к масштабным стройкам в городе, увы, не беспочвенны. Опыт прошлых лет показывает, что даже самые привлекательные на бумаге инициативы могут буксовать годами. Как, например, строительство планетария.

По словам активистов, есть гораздо более доступные и быстрые способы соединить прогулочные зоны

Представители инициативной группы считают, что важно обеспечить прозрачность разработки проекта, честную оценку его стоимости и сроков реализации, а также открытость к предложениям от самих жителей.