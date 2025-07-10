В Самаре поздравили работников почты с профессиональным праздником

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В четверг, 10 июля, накануне профессионального праздника работников почтовой связи Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов по поручению губернатора Вячеслава Федорищева вручил заслуженные награды работникам Управления федеральной почтовой связи Самарской области АО «Почта России».

«Когда мы чествуем работников Почты России, мы отмечаем вклад тех людей, без которых невозможно представить нашу страну, все наше общество. Вы в прямом смысле слова доставляете людям чувства и эмоции. И это самое главное, это невозможно переоценить, – подчеркнул Михаил Смирнов, обращаясь к работникам почтовой связи. – У нас огромная страна. Есть точки на карте, где может не быть сигнала сотовой связи, но почтовое отправление точно будет доставлено до адресата. Огромное и сердечное вам за это спасибо».

12 почтамтов, автобазу, Самарский логистический почтовый центр площадью 15 000 квадратных метров объединяет УФПС Самарской области. Более 80 видов почтовых, финансовых и инфокоммуникационных услуг предоставляют 721 почтовое отделение, из них 484 – в сельской местности, 1 передвижное отделение почтовой связи.

«В Самарской области Управление Почты России – это сильное и динамично развивающееся предприятие. И, я уверен, что в век информационных технологий, вызовов Почта России останется системообразующим институтом для всей нашей страны. Любое самое сильное предприятие – это, прежде всего, люди», – отметил председатель правительства региона.

В коллективе УФПС Самарской области в настоящий момент трудятся 4536 человек, в том числе – 1717 почтальонов и 743 операторов. Благодаря их труду ежегодно УФПС Самарской области доставляет более 52 млн писем и порядка 1 млн посылок, обслуживает порядка 1,5 млн подписчиков и доставляет 24 млн экземпляров печатных изданий в год. А с началом специальной военной операции налажена доставка посылок защитникам Родины на передовую.

«Нашими руками, словами и делами мы каждый день доказываем, что именно Почта России – наше призвание и любимая работа. Я открыла дверь Кинельского почтамта совсем девчонкой и проработала там 20 лет. Очень приятно в свой юбилейный год получить награду. Хочу искренне поблагодарить своих коллег, ставшими родными, за бесценный опыт, помощь, поддержку и возможность становиться лучше», – сказала Марина Уханова, начальник Кинельского почтамта. Решением губернатора ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской области».

Среди награжденных – инспектор Самарского логистического почтового центра Светлана Якунина. Она более 40 лет работает на почте, пошла по стопам бабушки. Вспоминает, что со школьной скамьи хотела работать в этой отрасли. А причина простая: желание приносить людям радость.

«Всегда интересовалась именно профессией почтальона. Потому что почтальон дарил людям радость тем, что приносил письма, бандероли, посылки, открытки. Поэтому пришла на почту и работаю вот уже 40 лет», – поделилась Светлана Якунина.

Своих коллег с наступающим профессиональным праздником поздравил руководитель регионального Управления почтовой связи Самарской области Андрей Попов. Он подчеркнул, что служба остается незаменимой и сейчас, обеспечивая надежное сообщение между людьми и целыми государствами, внедряя цифровые решения и модернизируя свои отделения для комфорта жителей.

«Несмотря ни на что, несмотря на любую погоду, вы действительно всегда на своем месте, всегда с улыбкой делаете свою очень нужную работу. И наш профессиональный праздник – это прекрасный повод сказать вам за это огромное спасибо», – обратился Андрей Попов.

«Правительство Самарской области и Почта России выстроили крепкие партнерские отношения. Уверен, что так будет и впредь», – резюмировал Михаил Смирнов.