Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время он задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении мужчины истязавшего своих детей и пасынка
В Самаре заболели 64 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Пока новоиспеченный миллионер не обратился за выигрышем.
Житель Самары купил билет за 150 рублей и выиграл в лотерею 6,3 млн рублей
И предлагает льготный курс при обмене суммы от 10 тысяч рублей либо эквивалент в долларах США или евро. 
ПСБ улучшает условия по обмену валют
Самокаты сервиса равномерно расставлены по городу.
В Самаре появились самокаты Whoosh, которые можно на время арендовать
Оплатить можно картой, Apple Pay или Google Pay.
Сбер запустил сервис безналичных чаевых
Эксперты учреждения рассказали, как распознать сайты-двойники Росреестра и Федеральной кадастровой палаты.
Об опасности сайтов-двойников рассказали эксперты Федеральной кадастровой палаты
В традиционное исследование «Потребительский индекс Иванова», которое ежеквартально проводит SberCIB Investment Research, впервые вошёл блок вопросов о ESG.
Ивановы и ESG: признают проблемы и понимают их важность
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.25
-0.26
EUR 91.92
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Мастера Самарской губернии раскроют секреты пасхальной росписи
В ДК "Октябрь" состоялась встреча с летчиком-космонавтом Героем России Михаилом Корниенко
В Самаре прошел легкоатлетический забег «Будь первым, вторых не помнят»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре появились самокаты Whoosh, которые можно на время арендовать

13 апреля 2021 15:34
104
Самокаты сервиса равномерно расставлены по городу.

13 апреля в Самаре при поддержке департамента туризма министерства культуры Самарской области и Администрации Самары запустился Сервис краткосрочной аренды Whoosh. Самокаты сервиса равномерно расставлены по городу, любой из них можно на время арендовать при помощи приложения и завершить поездку на парковке — специальные точки на карте, где самокаты не будут мешать движению пешеходов и автомобилей. Whoosh использует одну из самых современных моделей самокатов, а парк сервиса в Самаре составит тысяча единиц.

Электросамокаты Whoosh — новый вид общественного транспорта, появились в Самаре. Парк компании в городе составит тысячу самокатов современной модели, разработанной Whoosh в партнерстве с Ninebot. В работе сервис использует собственные технологические разработки, что обеспечивает высокое качество сервиса. Самокаты оснащены двумя видами тормоза и ограничены по скорости 25 км/ч, что делает поездки безопасными. Самокатом Whoosh легко управлять, он устойчивый, с широкой платформой, удобными рычагами газа и тормоза.

Все доступные для аренды самокаты, зону для поездок и тариф — можно найти в мобильном Whoosh доступном в AppStore и GooglePlay. Базовый тариф — 30₽ за старт и 4₽ каждая следующая минута, на его основе будет действовать динамическая тарификация — в зависимости от ряда факторов: спрос, количество самокатов на конкретной парковке, заряд самоката и другие, тариф для конкретного самоката будет меняться как в меньшую, так и в большую стороны. Для новых пользователей действует скидка по промокоду FIRSTRIDE, его нужно активировать до старта поездки.

Арендовать самокат можно через приложение для iOS и Android. Регистрация в приложении занимает минуту — нужно ввести только почту, телефон и подтвердить способ оплаты. Для начала поездки нужно отсканировать приложением QR-код на руле электроскутера. Поездку можно строить в пределах зоны для поездок - её показывает карта в приложении, а финишировать на виртуальных парковках — знаки Р на карте.

Сервис Whoosh превратил самокаты в устройство интернета вещей (IoT) — они всегда на связи с облачной шеринговой платформой. Сенсоры, GPS и GSM модемы постоянно сообщают о состоянии и местонахождении устройства. В случае любых несанкционированных действий самокат моментально сообщает об этом, на место выезжает служба безопасности сервиса.

Заряжать и следить за состоянием электроскутеров будет сервисная команда Whoosh в Самаре, которая работает круглосуточно.

В приложении доступно страхование от несчастных случаев во время поездки, есть функция бесплатного бронирования на 10 минут и поездка для группы — аренда с одного аккаунта до трех самокатов. Самокатами сервиса могут управлять только совершеннолетние пользователи.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Образование
Михаил Мишустин поддержал предложение студентов Самарского университета им. Королёва
13 апреля 2021  11:35
Михаил Мишустин поддержал предложение студентов Самарского университета им. Королёва
167
Исключений для регионов, где наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом, не будет, заявили в Рособрнадзоре.
12 апреля 2021  14:33
ЕГЭ в 2021 году планируется провести по единому расписанию по всей России
452
Самарцы смогут написать Диктант Победы 29 апреля
12 апреля 2021  13:13
Самарцы смогут написать "Диктант Победы" 29 апреля
413
Весь список
В центре внимания
В Самаре планируется обновление транспорта с удобством для маломобильных граждан
13 апреля 2021  13:13
В Самаре планируется обновление транспорта с удобством для маломобильных граждан
Транспорт
146
В Самарской области на 13 апреля еще 194 человека заболели коронавирусом
13 апреля 2021  12:55
В Самарской области на 13 апреля еще 194 человека заболели коронавирусом
Здравоохранение
208
Уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон из Самары Мой космос состоялся!
13 апреля 2021  11:21
Уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон из Самары «Мой космос» состоялся!
Общество
188
Из-за открытия велосезона в Самаре временно ограничат движение транспорта
13 апреля 2021  10:52
Из-за открытия велосезона в Самаре временно ограничат движение транспорта
Транспорт
180
Отопительный сезон в Самаре завершается
13 апреля 2021  09:49
Отопительный сезон в Самаре завершается
ЖКХ
244
Весь список