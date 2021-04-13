В Самаре появились самокаты Whoosh, которые можно на время арендовать

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13 апреля в Самаре при поддержке департамента туризма министерства культуры Самарской области и Администрации Самары запустился Сервис краткосрочной аренды Whoosh. Самокаты сервиса равномерно расставлены по городу, любой из них можно на время арендовать при помощи приложения и завершить поездку на парковке — специальные точки на карте, где самокаты не будут мешать движению пешеходов и автомобилей. Whoosh использует одну из самых современных моделей самокатов, а парк сервиса в Самаре составит тысяча единиц.

Электросамокаты Whoosh — новый вид общественного транспорта, появились в Самаре. Парк компании в городе составит тысячу самокатов современной модели, разработанной Whoosh в партнерстве с Ninebot. В работе сервис использует собственные технологические разработки, что обеспечивает высокое качество сервиса. Самокаты оснащены двумя видами тормоза и ограничены по скорости 25 км/ч, что делает поездки безопасными. Самокатом Whoosh легко управлять, он устойчивый, с широкой платформой, удобными рычагами газа и тормоза.

Все доступные для аренды самокаты, зону для поездок и тариф — можно найти в мобильном Whoosh доступном в AppStore и GooglePlay. Базовый тариф — 30₽ за старт и 4₽ каждая следующая минута, на его основе будет действовать динамическая тарификация — в зависимости от ряда факторов: спрос, количество самокатов на конкретной парковке, заряд самоката и другие, тариф для конкретного самоката будет меняться как в меньшую, так и в большую стороны. Для новых пользователей действует скидка по промокоду FIRSTRIDE, его нужно активировать до старта поездки.

Арендовать самокат можно через приложение для iOS и Android. Регистрация в приложении занимает минуту — нужно ввести только почту, телефон и подтвердить способ оплаты. Для начала поездки нужно отсканировать приложением QR-код на руле электроскутера. Поездку можно строить в пределах зоны для поездок - её показывает карта в приложении, а финишировать на виртуальных парковках — знаки Р на карте.

Сервис Whoosh превратил самокаты в устройство интернета вещей (IoT) — они всегда на связи с облачной шеринговой платформой. Сенсоры, GPS и GSM модемы постоянно сообщают о состоянии и местонахождении устройства. В случае любых несанкционированных действий самокат моментально сообщает об этом, на место выезжает служба безопасности сервиса.

Заряжать и следить за состоянием электроскутеров будет сервисная команда Whoosh в Самаре, которая работает круглосуточно.

В приложении доступно страхование от несчастных случаев во время поездки, есть функция бесплатного бронирования на 10 минут и поездка для группы — аренда с одного аккаунта до трех самокатов. Самокатами сервиса могут управлять только совершеннолетние пользователи.