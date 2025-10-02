112

В Самаре полицейские провели уроки финансовой безопасности и правовой грамотности для подростков.

При поддержке областной детской библиотеки, в рамках Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы», сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Самаре провели цикл профилактических лекций для подростков.

В ходе выступления майор полиции Валентина Бровякова подробно рассказала ребятам о важных аспектах цифровой безопасности, уделив особое внимание сохранности личных данных, рискам, возникающим при поиске подработки в сети Интернет, и методам защиты от мошенников.

Кроме того, сотрудник полиции рассказала подросткам о правовых последствиях участия в незаконной деятельности.

Занятия проводились в интерактивной форме, что позволило участникам лучше усвоить материал и проверить полученные знания на практике.

В свою очередь, сотрудник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Самаре лейтенант полиции Иван Куманеев детально разобрал с учащимися 7-8 классов такие важные темы, как противодействие мошенникам в Интернете, неочевидные угрозы в социальных сетях, безопасность в онлайн-играх.

Школьники активно включились в диалог и проявили высокую заинтересованность в обсуждаемых вопросах.

В завершение встреч ребята поблагодарили полицейских за полезную информацию, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО