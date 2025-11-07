В Самаре полицейские провели профилактическое мероприятие со студентами

108

В областной столице, на базе Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка», начальник отдела организации раскрытия и расследования преступлений, в том числе, в сфере информационно—телекоммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Светлана Лычева и дознаватель отдела дознания регионального главка МВД майор полиции Василий Мочалов провели беседу со студентами.

Майор полиции рассказал юношам и девушкам, о распространённых мошеннических схемах и призвал студентов не разглашать персональные данные и коды из смс-сообщений незнакомцам, не отвечать на звонки с неизвестных номеров, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, не переходить по подозрительным ссылкам и совершать покупки только с проверенных Интернет-сайтов.

В свою очередь, Светлана Лычёва особое внимание уделила теме дропперства. Подполковник полиции разъяснила, что участие в незаконных финансовых операциях — в том числе передача платёжных средств третьим лицам за вознаграждение — является уголовно наказуемым деянием.

Светлана Михайловна призвала студентов критически относиться к предложениям «быстрого заработка» и строго соблюдать закон.

В заключительной части мероприятия студенты смогли задать полицейским вопросы, на которые получили компетентные ответы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО