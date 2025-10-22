Я нашел ошибку
В Самаре покрасили крышу цирка
Судейство в матче ЦСКА — «Акрон» вызвало критику обеих команд
Самарский театр юного зрителя «СамАрт» сыграет премьерный спектакль на фестивале «МАРШАК» в Воронеже
В Рождествено продают бывшую птицефабрику «Цыпочка из Обшаровки»
В Самарской области может появиться ведомство, которое будет следить за блогерами и СМИ
Работников городского пассажирского транспорта поздравили в Самаре
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
Проект дальнейшего восстановления Хлебной площади разработают в Самаре
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре покрасили крышу цирка

22 октября 2025 21:48
В Самаре покрасили крышу цирка

Один из знаковых объектов Самары изменил облик. Крышу цирка покрасили, а само здание обтянули баннером со звёздами.

«Бросается в глаза отсутствие чёрно-белой раскраски на фасаде, которая ранее была выполнена в стиле знаменитой кепки Олега Попова, в честь которого цирк и назвали», — отмечают горожане.

Самарский цирк — один из старейших цирков Поволжья. Его история началась в конце XIX века, когда в Самару стали приезжать гастролирующие труппы и устраивать представления в деревянных шапито на ярмарочной площади. В 1880-х годах построили первый постоянный цирк на улице Саратовской (ныне улица Фрунзе). Здание несколько раз перестраивалось и горело, но традиция цирковых представлений в городе не прерывалась, пишет 63.ру.

Здание самарского цирка планировали реконструировать и модернизировать еще несколько лет назад, перед стартом чемпионата мира по футболу в 2018 году. Предполагалось, что рядом с ним построят общежитие для артистов на 80 мест, предприятие общепита и парковку. Но затраты на подготовку к мундиалю не позволили реализовать проект, и его заморозили. Приступить к работам хотели в 2020 году. Но из-за пандемии коронавируса снова отложили. Более того, стоимость реконструкции оценили в 1 167 000 000 рублей. Поэтому требовалось и федеральное финансирование.

В 2021 году здание цирка признали объектом культурного наследия. А это накладывает несколько ограничений. Сносить здание нельзя, как и менять его внешний облик, конструктивные и архитектурные особенности. И, вероятно, уже можно говорить лишь о реставрации здания, но не о его реконструкции.

