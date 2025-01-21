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В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»

21 января 2025 13:05
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В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»

За 5 лет удалось охватить всех детей от 5 лет и старше дополнительным образованием. В 2024 году более 170 тысяч ребят на регулярной основе посещали кружки, спортивные секции, участвовали в тематических экскурсиях, профильных сменах, в олимпиадах различного уровня.

В 139 школах областного центра обновили материально-техническую базу с внедрением цифровой образовательной среды, 56 учебных заведений оснастили мобильными компьютерными классами. Также в 38 школах успешно реализуется проект «Профильные классы». 

Удалось решить вопрос с предоставлением мест в дошкольных учреждениях почти для 6,5 тысяч детей, в том числе для 5 тысяч детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Построено семь новых садиков, капитально отремонтировали и реконструировали еще семь. Нацпроект «Образование» позволил построить 3 школы. 

В каждом образовательном учреждении созданы первичные отделения движения детей и молодёжи «Движение первых» и «Орлята России». Почти 9 тысяч школьников пополнили ряды Юнармии.

Теги: В центре внимания

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