В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга

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В субботу, 10 февраля, в Самаре состоялась церемония возложения цветов к мемориалу на ул. Куйбышева в память о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга. В ней приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, ветераны и сотрудники правоохранительных органов, глава г.о. Самара Елена Лапушкина, депутаты, руководители ведомств, курсанты, представители молодежных и общественных организаций.

Эта дата в Самарской области отмечается как памятная с 2014 года, она была установлена решением Самарской Губернской Думы как День памяти сотрудников органов внутренних Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В этом году исполнилось 25 лет с момента пожара в здании ГУВД области — трагедии 10 февраля 1999 года, унесшей жизни 57 человек. Здание, построенное в 1936 году, имело деревянные перекрытия и межпотолочные пустоты, заполненные сухим тополиным пухом. Пламя распространилось так быстро, что многие просто не успели покинуть помещение.

Позднее на месте сгоревшего здания был установлен мемориальный комплекс, включающий храм-часовню Святого Александра Невского, Вечный огонь и стелу с именами погибших сотрудников, в том числе тех, кто защищал страну в Великой Отечественной войне. Сегодня на стеле увековечены имена 331 сотрудника органов внутренних дел.

Ежегодно 10 февраля у мемориала проходят памятные мероприятия. Отдать дань памяти сотрудникам ОВД, погибшим в результате того страшного пожара, правоохранителям, кто погиб, выполняя свой служебный долг, защитникам Отечества в годы Великой Отечественной войны приходят члены семей погибших, их земляки - самарцы и жители области, действующие сотрудники и ветераны органов внутренних дел, представители власти.

Губернатор подчеркнул: хранить эту память необходимо. «Если мы не будем чтить память о сотрудниках правоохранительных органов, которые отдали свои жизни при исполнении своих обязанностей, если будем забывать героев - защитников нашего Отечества, тех, кто стоит на страже порядка, законности, безопасности наших граждан, защищает интересы нашей Родины и мирное небо над нашей страной, - если мы забудем об этом, то у нашей страны не будет будущего, - сказал Дмитрий Азаров. - В России это не так. В России помнят, чтут, носят благодарную память в своем сердце, уверен, абсолютное большинство наших граждан. Семьи героев не останутся без поддержки и заботы земляков».

Пенсионер МВД, подполковник милиции в отставке Юрий Левичев был свидетелем тех трагических событий. По его словам, каждый год в этот день тяжело на душе. «Приходить обязательно сюда каждый год - сердце само сюда ведет, - говорит он. - Старались сделать все, чтобы вытащить людей, и сотрудники, и пожарные. Но так сложились обстоятельства, что в тех условиях 57 человек спасти не сумели. И с этой болью приходится идти каждый год, из года в год. Будем помнить наших товарищей погибших. Это мы должны делать, пока наше сердце стучит».

Председатель общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов считает, что сохранять память важно не только для коллег погибших сотрудников ОВД, но и для молодежи, для всех жителей региона и не только. «За 25 лет, прошедших с момента трагедии, много что произошло и в составе гарнизона полиции и вообще в нашей жизни, много что изменилось, но такие события не забываются. Знает и помнит молодежь, помнят участники событий», - говорит он.

Фото: Юлия Рубцова