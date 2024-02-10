Я нашел ошибку
Главные новости:
Он продолжит карьеру в казахстанском клубе «Актобе».
Хорватский защитник Матео Барач покидает «Крылья Советов»
В Самаре ночью -22, -24°С, днем -12, -14°С.
11 февраля в Самарской области без осадков, до -16°С
К сожалению есть погибшие.
В красноярском СНТ "Исторический вал" горел дачный дом
Возбуждено уголовное дело.
В селе Кошки водителя второй раз задержали пьяным за рулем
В количестве не менее 400 граммов в день.
Врачи: высокий защитный вклад в состояние здоровья вносит ежедневное потребление овощей и фруктов
В Самарском зоопарке состоялась первая экскурсия по недавно открывшемуся инсектарию
В Самарском зоопарке состоялась первая экскурсия по недавно открывшемуся инсектарию
Инфекционно - воспалительные процессы полости рта ухудшают течение диабета, приводят к вынужденному поднятию доз препаратов.
Тольяттинский врач-стоматолог рассказал о влиянии сахарного диабета на состояние полости рта
Любители лыжного спорта вышли на старт в 22 городах и районах области.
Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" сегодня состоялась в Самарской области 
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.89
-0.37
EUR 97.94
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" сегодня состоялась в Самарской области 
Самарский росгвардеец стал победителем областного чемпионата по рукопашному бою
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга

10 февраля 2024 14:28
185
В этом году исполнилось 25 лет с момента пожара в здании ГУВД области — трагедии 10 февраля 1999 года, унесшей жизни 57 человек.

В субботу, 10 февраля, в Самаре состоялась церемония возложения цветов к мемориалу на ул. Куйбышева в память о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга. В ней приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, ветераны и сотрудники правоохранительных органов, глава г.о. Самара Елена Лапушкина, депутаты, руководители ведомств, курсанты, представители молодежных и общественных организаций.

Эта дата в Самарской области отмечается как памятная с 2014 года, она была установлена решением Самарской Губернской Думы как День памяти сотрудников органов внутренних Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В этом году исполнилось 25 лет с момента пожара в здании ГУВД области — трагедии 10 февраля 1999 года, унесшей жизни 57 человек. Здание, построенное в 1936 году, имело деревянные перекрытия и межпотолочные пустоты, заполненные сухим тополиным пухом. Пламя распространилось так быстро, что многие просто не успели покинуть помещение.

Позднее на месте сгоревшего здания был установлен мемориальный комплекс, включающий храм-часовню Святого Александра Невского, Вечный огонь и стелу с именами погибших сотрудников, в том числе тех, кто защищал страну в Великой Отечественной войне. Сегодня на стеле увековечены имена 331 сотрудника органов внутренних дел.

Ежегодно 10 февраля у мемориала проходят памятные мероприятия. Отдать дань памяти сотрудникам ОВД, погибшим в результате того страшного пожара, правоохранителям, кто погиб, выполняя свой служебный долг, защитникам Отечества в годы Великой Отечественной войны приходят члены семей погибших, их земляки - самарцы и жители области, действующие сотрудники и ветераны органов внутренних дел, представители власти.

Губернатор подчеркнул: хранить эту память необходимо. «Если мы не будем чтить память о сотрудниках правоохранительных органов, которые отдали свои жизни при исполнении своих обязанностей, если будем забывать героев - защитников нашего Отечества, тех, кто стоит на страже порядка, законности, безопасности наших граждан, защищает интересы нашей Родины и мирное небо над нашей страной, - если мы забудем об этом, то у нашей страны не будет будущего, - сказал Дмитрий Азаров. - В России это не так. В России помнят, чтут, носят благодарную память в своем сердце, уверен, абсолютное большинство наших граждан. Семьи героев не останутся без поддержки и заботы земляков».

Пенсионер МВД, подполковник милиции в отставке Юрий Левичев был свидетелем тех трагических событий. По его словам, каждый год в этот день тяжело на душе. «Приходить обязательно сюда каждый год - сердце само сюда ведет, - говорит он. - Старались сделать все, чтобы вытащить людей, и сотрудники, и пожарные. Но так сложились обстоятельства, что в тех условиях 57 человек спасти не сумели. И с этой болью приходится идти каждый год, из года в год. Будем помнить наших товарищей погибших. Это мы должны делать, пока наше сердце стучит».

Председатель общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов считает, что сохранять память важно не только для коллег погибших сотрудников ОВД, но и для молодежи, для всех жителей региона и не только. «За 25 лет, прошедших с момента трагедии, много что произошло и в составе гарнизона полиции и вообще в нашей жизни, много что изменилось, но такие события не забываются. Знает и помнит молодежь, помнят участники событий», - говорит он.

 

Фото:   Юлия Рубцова

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области.
06 февраля 2024, 19:08
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области. Общество
805
В настоящее время регион активно использует все возможности для расширения и укрепления научного потенциала.
06 февраля 2024, 15:34
В Самаре отметили День российской науки
В настоящее время регион активно использует все возможности для расширения и укрепления научного потенциала. Общество
835
В ходе совещания рассматривался вопрос отработки обращений граждан, которые поступили в ходе подготовки и проведения прямой линии Президента России Владимира Путина.
05 февраля 2024, 20:53
Тарифы, благоустройство и работа с обращениями граждан: Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в Правительстве области
В ходе совещания рассматривался вопрос отработки обращений граждан, которые поступили в ходе подготовки и проведения прямой линии Президента России Владимира... Политика
2581
В центре внимания
В этом году исполнилось 25 лет с момента пожара в здании ГУВД области — трагедии 10 февраля 1999 года, унесшей жизни 57 человек.
10 февраля 2024  14:28
В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга
184
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
10 февраля 2024  13:07
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
262
Полпред Игорь Комаров отметил динамику роста экономики Самарской области
10 февраля 2024  10:48
Полпред Игорь Комаров отметил динамику роста экономики Самарской области
285
Как отметил Дмитрий Азаров, такие встречи традиционно проводятся в начале года по всем муниципальным образованиям.
8 февраля 2024  16:45
Дмитрий Азаров обсудил перспективы развития Жигулевска с руководством промышленных предприятий города
834
Дмитрий Азаров провел рабочий день в Жигулевске и вместе с неравнодушными жителями отправил гуманитарный груз в зону проведения СВО.
8 февраля 2024  16:21
Жители Самарской области собрали и отправили гуманитарный груз для бойцов СВО
681
Весь список