В Самаре писатели обсудят современную литературу

В модельной библиотеке №8 в пятницу, 3 октября, пройдет круглый стол — дискуссия о проблемах современных практиках письма «Литературные (не)столицы: есть ли читатель?» (18+). Его участники: писатели, филологи, преподаватели, журналисты, библиотекари и все, интересующиеся современной литературой. Среди них Сергей Кубрин (Пенза), Василий Нацентов (Воронеж), Дмитрий Лагутин (Тверь), Леонид Немцев (Самара).

«Столица и провинция» в литературе: миф или реальность? Что и как выбирать читателю из литературного потока? Помогают или мешают выбору литературные премии? Что означает быть сегодня быть «известным автором» и бывает ли «нестоличная» литература? Какова механика современного литературного процесса? Можно ли быть плохим читателем, но хорошим писателем? Помогает или мешает автору жизненный опыт? Важна ли роль редактора в современных издательских практиках? Об этом и многом другом беседуем с экспертами и гостями круглого стола.

Адрес: улица Николая Панова, 30. Начало в 18.00. Вход свободный.