В Самаре ожидается продолжительная магнитная буря

С 28 октября в Самаре ожидается продолжительный период геомагнитных возмущений. По данным прогноза, во вторник, 28 октября, начнётся слабая магнитная буря интенсивностью 5 баллов. Уже на следующий день, 29 октября, возмущения усилятся до умеренной бури в 6 баллов.

Такой уровень геомагнитной активности сохранится в течение двух дней. Затем интенсивность магнитной бури начнёт снижаться.

К выходным возмущения ослабнут до 3 баллов, что означает окончание неблагоприятного для метеозависимых людей периода, пишет Самара-МК.