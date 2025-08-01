В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России

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2 августа 2025 года в Самаре пройдут торжественные мероприятия, посвященные 95-летию Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Этот праздник особенно значим в Год Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы.

2 августа 1930 года на учениях под Воронежем впервые в истории СССР было совершено десантирование группы из 12 парашютистов, что стало днём рождения ВДВ. За 95 лет многие поколения солдат и офицеров легендарной «крылатой пехоты» вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооружённых Сил нашей страны. Сегодня эти патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции.

Праздничная программа пройдет на нескольких площадках города Самара.

10:30 – Церемония возложения цветов на площади Памяти (ул. Мичурина, 58).

12:00 – Торжественное возложение цветов на площади Славы.

13:00–15:00 – Патриотический концерт на 2-й очереди набережной Волги.

В программе:

выступления официальных лиц, ветеранов и почётных гостей.

любимые песни «голубых беретов»

акция «Письмо солдату» – каждый сможет подписать открытку для военнослужащих СВО.

Работа полевой кухни с традиционной солдатской кашей

Завершится праздник показательными выступлениями парашютистов-десантников!

Приглашаем всех жителей и гостей города почтить память героев и отпраздновать День ВДВ вместе!

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