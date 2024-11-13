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 В Самаре отметили лучших сотрудников Управления МВД по городу 

13 ноября 2024 22:04
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В ДК «Железнодорожников» прошло  мероприятие, посвященное 45-ой годовщине со дня образования Управления МВД России по городу Самаре.

13 ноября в ДК «Железнодорожников» прошло  мероприятие, посвященное 45-ой годовщине со дня образования Управления МВД России по городу Самаре.

Поздравили с профессиональным праздником, а также вручили награды за безупречное выполнение служебного долга, высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в дело укрепления законности и правопорядка сотрудникам ОВД исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков, начальник ГУ МВД СО генерала-лейтенанта полиции Игорь Иванов, начальник Управления МВД Самары Дмитрий Урюпин, председателя гордумы Самары Алексей Дегтев, почетные гости.

«Ваша служба очень важная и сложная. Вы первые, к кому жители обращаются за помощью. Вы всегда готовы защищать законность, правопорядок и справедливость. От всей души хочу поздравить каждого из вас с праздником, пожелать хорошего настроения, здоровья, благополучия дома. Спасибо вам за службу, за ваше мужество и верность своему долгу»,- сказал Иван Носков.

Почетной грамотой III степени Главы городского округа Самара и Нагрудным знаком награждены инспектор ДПС ГИБДД и сотрудник уголовного розыска. Еще 8 отличившимся сотрудникам вручили Благодарственные письма Главы городского округа Самара.

«Ваша деятельность исключительно важна для стабильного развития города и общества в целом. Сегодня перед коллективом Управления стоят сложные задачи, с которыми вы с честью справитесь, а достигнутые результаты работы будут позитивно влиять на доверие к нам со стороны граждан. Выражаю вам глубокую благодарность и поздравляю всех, кто связал свою жизнь с нелёгкой службой», - поздравил коллег Дмитрий Урюпин.

Напомним, 10 ноября в соответствии с указом Президента РФ от 13 октября 2011 года в Российской Федерации отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Этот праздник - дань уважения и признания самоотверженной службе сотрудников правоохранительных органов, которые ежедневно обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан, борются с преступностью, защищая жизнь и имущество людей.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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