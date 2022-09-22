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В Самаре открывается Универмаг российских дизайнеров
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В Самаре открывается Универмаг российских дизайнеров

22 сентября 2022 16:33
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В ТЦ «Амбар» 24 сентября состоится открытие первого в Поволжье Универмага российских дизайнеров «SLAVA».

В ТЦ «Амбар» 24 сентября 2022 года состоится открытие первого в Поволжье Универмага российских дизайнеров «SLAVA». Начало в 13:00.

В программе показы коллекций от российских дизайнеров, мастер-классы от стилистов, декораторов, парфюмеров и фэшн-иллюстраторов, артинсталяция от питерского художника Максим GAMMA, приглашённые визажисты, блогеры, фотосессия, фуршет, подарки, розыгрыши и отличное настроение!

Здесь будут представлены самарские бренды и бренды других регионов России.

Универмаг «SLAVA» – принципиально новый формат торговли, позволяющий собрать под одной крышей популярных дизайнеров России, предоставляя брендам специально организованное для них пространство на лучших площадках города, обеспечивая мощный покупательский трафик. Такой формат подойдет для продвижения производителей, которые представлены только онлайн, но и не имеют возможности познакомить своих потенциальных покупателей с продуктами офлайн.

Стоит отметить, что в июне этого года, в дни проведения первого губернского маркет-фестиваля "Территория моды. Сделано в России" на круглом столе обсуждали проблемы продвижения российских дизайнеров, а также проблемы, связанные с уходом иностранного масс-маркета с российского

Совместное решение участники видели в выходе на площадки крупных торговых центров наших российских, самарских брендов. По поручению губернатора Дмитрия Азарова открытие подобных мультибрендовых площадок будет направлено на повышение спроса и интереса покупателей к продукции российских производителей и позволит нарастить темпы импортозамещения продукции, ранее поставляемой иностранными поставщиками.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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